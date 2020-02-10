Новый сезон Трофи-тура Лиги Европы УЕФА стартовал при поддержке Kia

Второй Трофи-тур «Driven by KIA», посвященный крупнейшему европейскому клубному турниру, стартовал в феврале во Франкфурте-на-Майне и продлится до 16 мая

Компания KIA Motors и Союз Европейских Футбольных Ассоциаций вновь проводят Трофи-тур Лиги Европы UEFA. Впервые этот масштабный совместный проект был реализован в 2019 году и пользовался триумфальным успехом

С февраля по май 2020 года Трофи-тур посетит несколько крупных европейских городов. Одной из частей программы вновь будет сбор футбольных бутс в пользу беженцев. В ходе Тура 2019 года поклонники футбола пожертвовали в общей сложности 1 052 пары спортивной обуви.

Расписание Трофи-тура Лиги Европы UEFA предусматривает остановки в семи городах континента: Франкфурте-на-Майне, Барселоне, Риме, Женеве, Манчестере, Амстердаме и Варшаве. Мероприятие даст возможность поклонникам футбола на территории всей Европы встретиться с легендами своей любимой игры в удобных и популярных местах. Перед болельщиками открывается шанс своими глазами увидеть легендарный кубок Лиги Европы UEFA в дни проведения плей-офф стадии турнира.

Каждый из болельщиков, принявших участие в благотворительной программе Трофи-тура, получит шанс выиграть билеты на финал Лиги Европы UEFA, который состоится в польском Гданьске 27 мая. Пожертвования могут быть сделаны на любой стадии Трофи-тура Лиги Европы UEFA, а также через ряд официальных дилерских центров KIA во всех принимающих участие в проекте странах.

«Мы с огромным энтузиазмом уже второй год подряд даем старт Трофи-туру Лиги Европы UEFA Driven by KIA, – говорит руководитель глобального продвижения бренда и маркетинга KIA Motors Артур Мартинс (Artur Martins). – Огромный успех нашего первого тура означал, что болельщики самых разных возрастов имели шанс принять участие в благотворительной программе по очень актуальному поводу, увидеть своими глазами легендарный трофей. В этом году мы рассчитываем, что объем пожертвований будет еще больше, и еще больше молодых беженцев смогут заниматься этим прекрасным видом спорта».

В качестве Глобального амбассадора Трофи-тура Лиги Европы UEFA Driven by KIA к кампании #PassThemOn 2020 присоединился и звездный игрок Майкл Оуэн (Michael Owen). Он примет участие в организованной UEFA Foundation for Children и KIA поездке в лагерь беженцев Заатари в Иордании в июле для передачи пожертвованных комплектов бутс.

«Трофи-тур – фантастическая возможность сблизить поклонников футбола между собой и поддержать весьма актуальный благотворительный проект, – говорит Глобальный амбассадор Трофи-тура Лиги Европы UEFA Driven by KIA Майкл Оуэн. – Я с самого своего детства был уверен, что хочу заниматься футболом, и я ярко помню тот особый момент, когда я впервые надел настоящие бутсы. Сегодня я горд возможностью стать участником проекта, который позволит подрастающему поколению заниматься любимым видом спорта. Я уверен, что и они запомнят этот момент навсегда».

Трофи-тур Лиги Европы UEFA Driven by KIA 2020 года стартовал в феврале во Франкфурте-на-Майне, а завершится 16 мая, незадолго до финала Лиги Европы UEFA в Гданьске.