Hyundai Motor представляет первые официальные фото обновленного Hyundai Solaris

Изображения серийной версии обновленного Hyundai Solaris публикуются на российском рынке впервые. На них можно в полной мере оценить все достоинства изменений, внесенных в интерьер и экстерьер автомобиля в ходе глубокого рестайлинга. Подробная информация об особенностях дизайна, техники и оснащении седана 2020 модельного года будет опубликована после официальной презентации.
Старт продаж обновленного Hyundai Solaris намечен на 18 февраля 2020 года, о чем будет объявлено в рамках церемонии в Санкт-Петербурге на российском заводе компании Hyundai Motor.
C 2014 года www.amsrus.ru
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