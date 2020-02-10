Hyundai Motor представляет первые официальные фото обновленного Hyundai Solaris

Официальные изображения обновленного Hyundai Solaris

Анонс российской презентации обновленного Hyundai Solaris

Компания «Хендэ Мотор СНГ», приняв во внимание повышенный интерес со стороны клиентов и представителей средств массовой информации к выходу обновленного Hyundai Solaris, публикует первые официальные фотографии автомобиля до его официальной презентации

Изображения серийной версии обновленного Hyundai Solaris публикуются на российском рынке впервые. На них можно в полной мере оценить все достоинства изменений, внесенных в интерьер и экстерьер автомобиля в ходе глубокого рестайлинга. Подробная информация об особенностях дизайна, техники и оснащении седана 2020 модельного года будет опубликована после официальной презентации.

Старт продаж обновленного Hyundai Solaris намечен на 18 февраля 2020 года, о чем будет объявлено в рамках церемонии в Санкт-Петербурге на российском заводе компании Hyundai Motor.