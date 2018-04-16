Эксперты выбрали лучшее купе этого года 7

Авторитетное жюри британского автомобильного издания What Car назвали Audi TT победителем в номинации «Лучшее купе 2018 года».

Это уже 16-я победа компактного купе, начиная с 1999 года, и четвертая подряд, присуждаемая изданием What Car. В числе достоинств модели члены жюри отметили эффективный двигатель 1.8 TFSI, а также виртуальную приборную панель Audi virtual cockpit. Audi A4 стал лучшим в категории «Представительские автомобили» — это уже третья подряд победа среднеразмерной модели Audi. Среди множества достоинств автомобиля эксперты выделили модернизированный эффективный 190-сильный двигатель 2.0 TDI, а также комфортный салон. В категории «Лучший кроссовер премиум-класса» второй раз подряд победу одержал Audi Q7. Члены жюри по достоинству оценили великолепную управляемость, а также высокую производительность автомобиля. Помимо побед, одержанных в трех категориях, модели Audi A3 Sportback, Audi A5 Coupé и Cabriolet, Audi Q2, Audi A5, Audi Q7 e-tron и Audi A8 – получили рекомендацию «Лучшая покупка».

(Январь 2018 г.)

U.S. News & World Report: Audi A3 признан лучшим автомобилем по соотношению цены и качества.

В рамках автосалона в Чикаго авторитетный онлайн-портал U.S. News & World Report назвал Audi A3 лучшим компактным автомобилем премиум-класса по соотношению цены и качества. Жюри, в состав которого вошли автомобильные эксперты и редакторы автомобильных изданий, высоко оценило достоинства автомобиля. Audi A3 набрал наибольшее количество баллов в таких категориях, как цена приобретения, стоимость владения, безопасность и надежность. Спортивность, экономичность, технологичность и оснащение премиум-класса — Audi A3 по праву считается лучшим выбором для своих владельцев. Инновационные ассистирующие системы, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit, интеграция смартфона, кожаная обивка сидений, двухзонный климат-контроль и панорамная крыша — вот лишь несколько примеров из широчайшего списка оснащения, доступного для модели.

(Февраль 2018 г.)

Good Housekeeping: Audi Q7 признан лучшим автомобилем в своем классе.

Good Housekeeping Institute (США) признал Audi Q7 лучшим автомобилем 2018 года в категории «Среднеразмерный кроссовер». Вердикт жюри: «Audi Q7 – это роскошный кроссовер с управляемостью компактного автомобиля». В рамках конкурса лаборатория Good Housekeeping Institute, вот уже 118 лет тестирующая различную продукцию, работает совместно с журналом Car and Driver, уделяя особое внимание безопасности, соотношению цены и качества, управляемости, дизайну, комфорту и современным технологиям. В конкурсе участвовало более 100 автомобилей в двенадцати категориях, 25 из которых были детально изучены экспертами. Успех Audi Q7 стал третьей победой Audi в этом конкурсе: в 2016 году приз достался Audi A3, а в 2017 – Audi A4.

(Февраль 2018 г.)

CAR Magazine, ЮАР: Audi Q5 назван лучшим среднеразмерным кроссовером 2017 года.

Модель Audi Q5 была признана лучшим среднеразмерным кроссовером 2017 года в Южной Африке. По итогам ежегодного конкурса, проводимого журналом CAR Magazine, автомобиль получил престижную награду «Лучшая покупка 2017 года». Жюри в составе девяти редакционных экспертов высоко оценили характер, отличную управляемость и привлекательную цену кроссовера. В борьбе за победу в категории «Среднеразмерный кросовер» Audi Q5 опередил таких сильных соперников, как BMW X3, Mercedes GLC, Jaguar F-Pace и Alfa Romeo Stelvio. Модель Audi RS 6 Avant удостоена звания «Лучший семейный спортивный автомобиль», а Audi TT RS Coupé стал «Лучшим спортивным повседневным автомобилем». Не остались без призовых мест и другие модели Audi: Audi A3 стал вторым в категории «Среднеразмерный хэтчбек», а Audi A4 занял второе место в категории «Среднеразмерный автомобиль премиум-класса». Третье место в категории «Лучший полноразмерный кроссовер» досталось Audi Q7.

(Февраль 2018 г.)

JEC World 2018: новый Audi A8 получил награду за инновационные решения в конструкции кузова.

В ходе ведущей международной выставки композитов JEC World, прошедшей в Париже, новый Audi A8 получил награду «JEC World 2018 Innovation Award» за изготовленную из углеродного армированного полимерного композита заднюю панель кузова. Десять членов жюри отметили техническое совершенство, рыночный потенциал, инновационный подход и превосходное сотрудничество с компаниями-партнерами. Углепластиковая панель, усиливающая каркас салона нового флагмана Audi, была разработана в центре облегченных конструкций в Неккарзульме (Neckarsulm) совместно с компаниями-партнерами, после чего была запущена в серийное производство.

(Март 2018 г.)