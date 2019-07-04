Группа PSA подписала Специальный инвестиционный контракт

Группа PSA подписала Специальный инвестиционный контракт с Правительством РФ и Министерством промышленности и торговли

В рамках СПИК Группа PSA планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых в Калуге, в том числе за счёт моделей Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroёn Jumpy и Citroёn Space Tourer,

Кроме того, предполагается локализация производства двигателей, которая включает в себя литьё, ковку и механическую обработку ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. Двигатели и коробки передач, локализованные в России, будут устанавливаться на модели, выпускаемые Группой PSA в Калуге. На сегодняшний день завод в Калуге выполняет все базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве автомобилей используется российская штамповка.