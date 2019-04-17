В Шанхае состоялась мировая премьера интеллектуального концепт-кара Haval Vision 2025

Концепт-кар Haval Vision 2025 строится на 4 передовых концепциях: визуально привлекательный дизайн, интерактивность между владельцем и автомобилем, использование экологичных технологий и интеллектуальная помощь при вождении.

В новом автомобиле будет реализована технология многомерного соединения с интеллектуальной сетью. Предполагается, что, используя искусственный интеллект, интернет и другие технологии, автомобиль предоставит своему владельцу целый спектр услуг, связанных с вождением, развлечениями и бытовыми вопросами.

Концепт-кар удовлетворяет всесторонние потребности владельца, от базовых до высокотехнологичных. На этом основаны потребительская ценность и технологическое значение интеллектуального SUV нового поколения.

Впервые в концепт-каре Haval используется навигационная система дополненной реальности AR-HUD. С помощью системы AR-HUD элементы дополненной реальности, такие, как навигация, индикаторы, развлечения и переписка, высвечиваются на лобовом стекле. Контроль над автомобилем будет осуществляться в реальном времени на дисплее с динамическим отображением на лобовом стекле. Это уменьшит необходимость переносить взгляд водителя от одного места к другому.

Функция распознавания лиц в Haval Vision 2025 призвана заменить ключи, а также связать идентификацию человека с интеллектуальной сетью и облачными вычислениями. Например, зайдя в свой облачный аккаунт при помощи функции распознавания лиц, владелец получит право управления автомобилем.

После прохождения идентификации, концепт-кар, через синхронизацию данных аккаунта, автоматически настраивает сохраненные в памяти положение сидения, данные о здоровье, навигационные сведения, музыку и другие индивидуализированные функции.

В Haval Vision 2025 будет использоваться технология потокового мультимедиа, при которой современная высокотехнологичная оптическая электроника заменит боковые зеркала и зеркало заднего вида.

В числе ее преимуществ то, что ни подголовники, ни пассажиры сзади не преграждают зону обзора. Доказано, что это увеличивает поле зрения водителя по меньшей мере в 4 раза, по сравнению с традиционным зеркалом заднего вида. Благодаря внедрению этой технологии, эффективно решается проблема «слепых зон», что значительно повышает уровень безопасности вождения и одновременно подчеркивает научно-технические особенности концепт-кара.

Разработчики Haval Vision 2025 также обратили внимание на проблему, с которой часто приходится сталкиваться на парковках больших торговых центров. Концепт-кар Haval будет оснащен функцией поиска автомобиля на местности: вы легко и быстро найдете свой автомобиль в одно нажатие — с помощью карты на смартфоне.

Кроме того, создатели Haval выдвинули творческую и актуальную идею быстрой доставки. Так, Haval Vision 2025 может стать не только «домом» и «офисом», но также пунктом доставки товаров. Пользователю нужно будет только открыть багажник, используя смарт-браслет на руке, и курьер положит покупки в автомобиль. Это намного облегчит процесс получения товара.

Проект, представленный на автосалоне в Шанхае, обладает мощным инновационным потенциалом. Haval никогда не прекращает поиск новых решений, которые сделают вождение автомобиля более ярким, приятным и удобным.