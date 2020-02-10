5G интернет серьезно повлияет на автомобили

Современные технологии и новейшие разработки порой просто не укладываются в голове, а то, как их можно использовать в повседневной жизни – и вовсе порой сводит с ума

Буквально 15 лет назад мы восхищались мобильным интернетом, через который можно было загрузить изображение или песню, всего за 10-20 минут. После этого в нашу жизнь ворвался 3G, переведя почти всю нашу жизнь в интернет. Дальше мы видели 4G, который ускорил и оптимизировал все то, к чему мы уже так привыкли. И вот, пожалуйста, встречайте 5G. Но что это такое, с чем его едят и чем он будет так полезен именно для автомобильного мира?

5G – это сверхскоростной коммуникационный протокол, который может раз и навсегда изменить наше представление об автомобилях, безопасности и автономном вождении.

Одной из самых сильных сторон 5G является низкая задержка. Если говорить технически, то время задержки при передаче данных составит всего 1 – 5 миллисекунд. У “устаревшего” 4G этот показатель достигает 20 миллисекунд. Чтобы вы до конца осознали мизерность этого значения, водителю требуется 200 миллисекунд, чтобы принять решение об экстренном торможении. А теперь представьте, насколько 5G сможет сократить количество несчастных случаев и аварий на дорогах всего мира, если он вмешается в системы безопасности современных автомобилей.

Переходя ближе к сути, стоит отметить, что попытка связать между собой все движущиеся транспортные средства, пешеходов, элементы инфраструктуры и прочие части дорожного движения, осуществляется не впервые. Изначально такую систему пытались запустить посредством Wi-Fi модулей. Да-да, именно такой же “вайфай”, который мы используем в своих домах и офисах. Что же, надежность данной системы была ровно такой же, какую мы привыкли видеть в нашей повседневной жизни. Однако с 5G все будет иначе.

5G свободно справится с огромным городским трафиком автомобилей, а также сможет с легкостью определить быстро движущийся объект. Скорее всего, именно эта технология и принесет в нашу повседневную жизнь автомобили с автопилотом.

Интеллектуальные и автономные функции на базе 5G потребуют времени для развертывания. Проекты будут использовать всевозможные придорожные камеры, чтобы системы могли идентифицировать и отслеживать транспортные средства, которые не оснащены 5G, и передавать подробности об их скорости, положении и траектории тем, кто уже подключен к системе. Другие проверенные функции включают в себя “функцию прозрачности”. О, это звучит довольно впечатляюще. Только представьте, ваша машина сможет получать данные с камер идущего впереди вас транспортного средства. И все это в реальном времени. С ума сойти.

Придорожные датчики также могут обнаруживать людей, выходящих из мертвых зон. Кроме того, система может различать потенциальное столкновение с человеком и некритическую ситуацию, например, человека, который находится на курсе, но еще не прибыл в опасную зону.

Все это потребует передачи огромного количества данных, и именно здесь 5G становится фаворитом, потому что это в 100 раз быстрее, чем 4G. Для осуществления этих технологий потребуется очень много времени, но, как мы уже успели заметить с 3G и 4G – главное начать внедрение, а мир уже подстроится.

Источник Автоцентр.