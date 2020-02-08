Вэнди Ортман назначена главой департамента глобальных коммуникаций Infiniti

INFINITI объявляет о повышении в должности Вэнди Ортман, которая с 1 апреля 2020 года займет пост генерального менеджера по глобальным коммуникациям

Подотчетная исполняющему обязанности генерального директора INFINITI Motor Company Майклу Коллерану и вице-президенту по связям с общественностью Nissan North America и Nissan International Трэвису Пармену, Ортман возглавит департамент глобальных коммуникаций INFINITI, расположенный в новом головном офисе компании в Йокогаме (Япония).

«INFINITI находится в процессе масштабной трансформации бренда – новая штаб-квартира, глобальный запуск пяти новых моделей в ближайшие три года, стратегия электрификации модельного ряда. Энергия, креативность и опыт Вэнди будут крайне необходимы нам для построения успешного будущего INFINITI», – отметил Майкл Коллеран, исполняющий обязанности генерального директора INFINITI Motor Company.

До текущего момента Ортман занималась решением коммуникационных задач, связанных с продвижением модельной линейки, вопросами лайфстайл и бренд-коммуникации Nissan North America в Нэшвилле (штат Теннесси). К команде Nissan Вэнди присоединилась в 2015 году и за время своей работы принимала активное участие в создании успешных коммуникационных проектов в сфере интегрированного продуктового маркетинга, лайфстайл и SMM. За плечами Ортман более чем 20-летний опыт работы в автомобильном секторе, включая международные назначения в Шанхае. Вэнди имеет степень магистра делового администрирования (MBA) университета Нортвуда и является бакалавром Мичиганского государственного университета.

На посту главы по глобальным коммуникациям Вэнди Ортман сменяет Тревора Хейла, который останется в офисе до 31 марта для передачи дел. После этого Хейл, занимавший должность с сентября 2016-го, покинет компанию в целях дальнейшего развития карьеры.