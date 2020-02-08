Toyota RAV4 показал рекордную динамику продаж за январь 2020 года

Toyota RAV4 показал рекордную динамику продаж за январь 2020 года
08 февраля 20:11 2020

Toyota RAV4 занял 1 место в сегменте по итогам продаж января, продемонстрировав рекордные темпы роста

Долгожданная новинка 2019 года Toyota RAV4 пятого поколения успешно стартовал в октябре, и продолжает покорять рынок, привлекая внимание все большего числа клиентов.

В январе 2020 года продажи нового кроссовера в России составили 2618 автомобилей. Такой результат позволил модели второй месяц подряд сохранить лидерство в сегменте. Кроме того, Toyota RAV4 показал рекордную динамику продаж (+78,3%) среди всех автомобилей, официально представленных в России.

Высокий интерес покупателей к кроссоверу позволил бренду Toyota в январе продемонстрировать внушительные для рынка темпы роста +20,4%, в то время как лучшие показатели других брендов из ТОП-10 не превысили отметку в +7,5%. По итогам января было продано 6 405 автомобилей Toyota.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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