В Калифорнии владельцы Tesla выстроились в очередь на зарядку

Владельцы Tesla любят хвастаться бесплатными (или почти бесплатными) станциями Supercharger, которые позволяют путешествовать на электромобиле по Европе или США без особого напряга

Зарядка с нуля до 50% на такой станции занимает всего 20 минут. И вроде бы никаких проблем не должно быть, если только в одно и то же время десятки владельцев Tesla не решат зарядиться в одном месте – как сообщает Onliner.

Очереди из ДВС-машин на заправках мы уже неоднократно видели. Особенно если кто-то пустил слух, что завтра дорожает топливо и не на копейку, а на добрые 4 процента. А вот очереди из электромобилей в Беларуси пока не фиксировались. На видео одна из станций «тесловских» зарядок возле города Сан-Луис-Обиспо (США, Калифорния). Справедливо будет отметить, что дело происходило не в обычный день, а в День благодарения, когда многие американцы отправились в гости к своим родственникам в другие города.