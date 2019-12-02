В Калифорнии владельцы Tesla выстроились в очередь на зарядку

В Калифорнии владельцы Tesla выстроились в очередь на зарядку
Декабрь 02 20:11 2019

Владельцы Tesla любят хвастаться бесплатными (или почти бесплатными) станциями Supercharger, которые позволяют путешествовать на электромобиле по Европе или США без особого напряга

Зарядка с нуля до 50% на такой станции занимает всего 20 минут. И вроде бы никаких проблем не должно быть, если только в одно и то же время десятки владельцев Tesla не решат зарядиться в одном месте – как сообщает Onliner.

Очереди из ДВС-машин на заправках мы уже неоднократно видели. Особенно если кто-то пустил слух, что завтра дорожает топливо и не на копейку, а на добрые 4 процента. А вот очереди из электромобилей в Беларуси пока не фиксировались. На видео одна из станций «тесловских» зарядок возле города Сан-Луис-Обиспо (США, Калифорния). Справедливо будет отметить, что дело происходило не в обычный день, а в День благодарения, когда многие американцы отправились в гости к своим родственникам в другие города.

Tesla выстроились в очередь на зарядку

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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3 комментария

  1. Игорь Коноплянкин
    Декабрь 02, 20:18 #1 Игорь Коноплянкин

    Нас когда в школе тоже по утрам на зарядку строили…

  2. Александр Валентинович
    Декабрь 02, 20:25 #2 Александр Валентинович

    Подождите немного, скоро будут строить новые зарядки, за денюшку, и все образуется, “рука рынка”, невидимо, все отрегулирует.

  3. Alex Jopson Fedotov
    Декабрь 02, 20:32 #3 Alex Jopson Fedotov

    В thanksgiving day можно легко встать в очередь и на обычной заправке. День, когда едут ваапще все и на всём.

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