Audi отменила презентацию электромобиля e-tron
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Audi отменила презентацию электромобиля e-tron
Июнь 27 12:03 2018

Компания Audi отменила презентацию серийного электрического кроссовера e-tron, которая была запланирована на 30 августа.

 Как пишет «Ъ», ожидалось, что электромобиль будет представлен на мероприятии Audi Summit в Брюсселе, но немецкий автопроизводитель отказался от проведения запланированного события. Ожидается, что Audi Summit пройдёт позже и примет его не Бельгия, а США.

Financial Times отмечает, что отменить Audi Summit и премьеру электрокроссовера Audi e-tron марку вынудил арест главы автоконцерна Audi Руперта Штадлера и его последующее увольнение с поста руководителя немецкого автопроизводителя.

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Audie-tron
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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