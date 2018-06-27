Audi отменила презентацию электромобиля e-tron 15

Компания Audi отменила презентацию серийного электрического кроссовера e-tron, которая была запланирована на 30 августа.

Как пишет «Ъ» , ожидалось, что электромобиль будет представлен на мероприятии Audi Summit в Брюсселе, но немецкий автопроизводитель отказался от проведения запланированного события. Ожидается, что Audi Summit пройдёт позже и примет его не Бельгия, а США.

Financial Times отмечает, что отменить Audi Summit и премьеру электрокроссовера Audi e-tron марку вынудил арест главы автоконцерна Audi Руперта Штадлера и его последующее увольнение с поста руководителя немецкого автопроизводителя.