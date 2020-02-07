В Fiat заявили о возможной остановке конвейера из-за коронавируса

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) может на несколько недель остановить производство на одном из предприятий в Европе в связи с нехваткой комплектующих из Китая

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) может приостановить выпуск автомобилей на одном из своих европейских предприятий. Корректировки в производственные планы собираются внести из-за возможной нехватки компонентов из Китая, где зафиксирована вспышка эпидемии, вызванной новым видом вируса. Об этом со ссылкой на главу FCA Майка Мэнли сообщает Automotive News.

По словам Мэнли, из-за того, что на китайских предприятиях продлили новогодние каникулы, выпуск машин на одном из заводов FCA в Европе могут остановить до конца февраля или начала марта.

Ранее стало известно, что компания Hyundai остановила производство автомобилей на своих предприятиях в Южной Корее в связи с нехваткой китайских комплектующих, поставки которых задерживаются из-за вспышки эпидемии коронавируса в КНР. Hyundai стала первой глобальной компанией, вынужденной приостановить выпуск за пределами Китая.

В самой КНР конвейеры предприятий остановили многие крупные автопроизводители, в том числе Tesla, Ford, группа PSA, а также Nissan и Honda. Кроме того, некоторые компании, включая PSA, заявили о намерении вывезти весь свой командированный персонал с предприятий из города Ухань и его окрестностей в связи со вспышкой болезни.

По материалам Autonews.