Телеканал НТВ приступил к съёмкам сериала о команде «КАМАЗ-мастер»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам многосерийной спортивной драмы «Мастер» о сильнейшей команде «КАМАЗ-мастер», лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков. Сюжет сериала вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды, и повествует о смене поколений в экипаже, когда после многолетних побед, новичкам и старожилам предстоит создать новый боеспособный коллектив

Главные роли в картине исполнят заслуженный артист России Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский, Аристарх Венес, Никита Павленко и Линда Лапиньш. Также в картине задействованы народный артист России Сергей Шакуров, заслуженный артист России Олег Филипчик, Ангелина Поплавская и Ингрид Олеринская.

Бывший пилот гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов (Антон Васильев) после 12-летнего перерыва и краха на всех жизненных фронтах хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается непросто: когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из «КАМАЗ-мастера» за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть чувство самоуважения и причастность к «большому делу» и снова выиграть ралли-рейд. Но в команде его никто не ждёт. Заместитель директора команды Ерёмин (Игорь Петренко) не хочет давать ему шанс, ведь считает, что Денис нарушил командные правила. Сазонов устраивается в команду уборщиком, проходя весь путь «в руль» с самого начала. Но и здесь его ждёт неприятный сюрприз: он встречает свою бывшую жену Женю (Линда Лапиньш), которая планирует занять место штурмана и стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе.

«В первый день мы катались на спортивных КАМАЗах, и это было просто невероятно! Чаще всего у людей складывается впечатление, что грузовик не может быстро гонять, и что степень адреналина гораздо меньше, чем, например, когда ты ездишь на спортивной машине. Но на самом деле это совершенно не так, а когда ты забираешься в кабину, то у тебя ощущение, что ты – король мира. Также забавно было наблюдать за первой реакцией ребят на заводе, когда они увидели меня – женщину, да ещё и в костюме пилота! У всех в глазах читался немой вопрос: «Что я здесь делаю и почему на мне фирменная форма «КАМАЗ-мастер»?». А я отвечу: «Потому что впервые в истории «КАМАЗ-мастера», пусть и в кино, но одним из штурманов команды будет женщина», – поделилась исполнительница роли Жени Линда Лапиньш.

По сюжету на последнем Дакаре «КАМАЗ-мастер» занял только одно призовое место. Это хоть и выглядит как успех, но руководитель команды Кузнецов (Анатолий Белый) знает, что это не так. К тому же, в новом сезоне им предстоит ещё более острая борьба: кроме традиционных соперников – французов, немцев и чехов – в соревнования вступает новая команда «Крон Рэйсинг». И без кардинальных изменений «КАМАЗ» предсказуемо скатится вниз. Кузнецов идёт на риск и резко меняет состав, взяв в команду «необстрелянных» пилотов Максима Ерёмина-младшего (Аристарх Венес) и Наиля Абдуллина (Никита Павленко).

«Мне было 20 с чем-то лет и везде гремело словосочетание Париж, Дакар и «КАМАЗ-мастер»: все говорили о ребятах, которые одерживали одну победу за другой. Команда действительно гремела на всю страну. Мне, как и каждому пацану, была известна фамилия Чагина, и судьба распорядилась так, что я буду воплощать этого человека на экране. Для меня это большая ответственность. Я хожу по цехам и коридорам завода, стараюсь впитать всю эту атмосферу, энергию, а она действительно зажигающая. Ты смотришь эти фотографии, видишь эти огромные машины, и просыпается такое ребячество в хорошем смысле этого слова. Дух победы передаётся через всё это, и внутри появляется какой-то нереальный драйв и азарт, который мы постараемся передать на экране», – рассказал исполнитель роли руководителя команды Кузнецова Анатолий Белый.

«Я потрясён! Нас прокатили на настоящих спортивных грузовиках – тех, на которых проходят трассу пилоты. Это бомба! Это восторг! Каждый мальчик и, по желанию, каждая девочка – все должны это попробовать. Даже находиться здесь очень интересно, познавательно и удивительно. Ходить по цеху, видеть, как люди сами делают эти машины. Я даже слов не могу найти из-за того, насколько я потрясён! В детстве все хотели стать космонавтами, а я мечтал проехаться по пустыне на такой машине! Честно говоря, я не знал, что команда называется «КАМАЗ-мастер», но знал, что ежегодно проводятся эти прекрасные ралли. И ещё я знал, что КАМАЗ, как и наши синхронистки, могут похвастаться такими же достижениями – столько раз становиться чемпионами с момента существования команды! Не могу сказать точно, сколько раз они выигрывали Дакар, да, наверное, никто и не помнит, когда они не были чемпионами. Но накануне первого съёмочного дня мы прошлись по музею, и я понял, что когда-то они всё-таки не побеждали. Но я был оторван от контекста, когда они не были победителями, поэтому для меня они всегда были чемпионами», – поделился Макар Запорожский, который исполнил роль пилота «КАМАЗ-мастера» Сергея Беликова.

Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» – уникальная в России заводская команда, успешно представляющая страну в мировом автоспорте – была основана в 1988 году. Тернистый путь к покорению Дакара начался в 1990-м, а впервые экипаж выиграл гонку в 1996 году. С тех пор команда 29 раз участвовала в гонке и 17 раз побеждала в ней. Также на их счету три Кубка мира и восемь побед в супермарафоне «Шёлковый путь». В 2020 году гонщики из Набережных Челнов стали победителями ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии. Примечательно, что съёмки сериала стартовали ровно спустя две недели после этой уверенной победы.

Подготовка к проекту была долгой и кропотливой: весь процесс занял около 5 лет. Съёмки картины пройдут в республике Татарстан – на тренировочной базе «КАМАЗа» в Набережных Челнах и Казани, а также в Москве, Астрахани и Астраханской области на территории, где проходит ралли-рейд автогонки «Золото Кагана», и в Казахстане, в том числе на трассе международного ралли-рейда «Шёлковый путь».

Производством проекта занимаются компании Art Pictures Vision при поддержке спортивной команды «КАМАЗ-мастер» и Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова.