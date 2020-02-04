КАМАЗ может скорректировать производственный план из-за коронавируса

КАМАЗ может скорректировать свой производственный план в случае дальнейшего распространения коронавируса и введения ограничительных мер в рамках глобальной экономики. При этом на февраль производство КАМАЗа обеспечено комплектующими в полном объеме, сообщает корпоративное издание автоконцерна

Большинство комплектующих для техники группы «КАМАЗ» независимо от страны их происхождения имеют в своем составе элементы, производящиеся в Китае, а некоторые комплектующие – только в этой стране. Представитель КАМАЗа уточнил газете «Ведомости», что всего автоконцерн закупает более 1000 наименований, из них почти 80 – в Китае, в этом списке – хомуты, фильтры, насосы гидравлического усиления руля и др.

КАМАЗ в этом году возобновил производство автомобилей после корпоративного зимнего отпуска с 23 января. В соответствии с бизнес-планом, в 2020 году КАМАЗ должен реализовать 35709 автомобилей, из них 29 тыс. единиц будут поставлены на российский рынок, 6709 – на рынки зарубежных стран. Доля КАМАЗа на рынке грузовых автомобилей России достигнет 46%. Бизнес-планом в 2020 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму 14,1 млрд рублей. Основные усилия КАМАЗа в 2020 году будут направлены на вывод на рынок нового поколения автомобилей К5, флагманом которого стал магистральный тягач КАМАЗ-54901. Серийное производство этих автомобилей будет запущено в 2020 году.

Источник Автостат.