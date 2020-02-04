Cadillac объявляет о старте приема заказов на абсолютно новый кроссовер XT6

Двигатель 2.0 обеспечивает оптимальное сочетание динамики и экономичности, а новая 9-ти ступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает динамику и плавность переключения

Совершенно новый дизайн от Cadillac. Элегантность, комфорт, эргономика и высококачественные материалы отделки

Простор и удобство на всех трех рядах сидений и лучший в классе уровень комфорта на третьем ряду

Cadillac представляет долгожданную российскую премьеру: абсолютно новый, элегантный и просторный кроссовер XT6. Прием предзаказов уже начался, а в дилерских центрах автомобиль появится до конца этого месяца

Cadillac XT6 с тремя полноценными рядами сидений – новый игрок в линейке бренда, который открывает сегмент премиальных полноразмерных кроссоверов. XT6 создавался с особым акцентом на повышенный комфорт, эргономичность и уточненный дизайн. Простые и элегантные материалы создают гармонию, ощущение простора и безмятежности.

Двигатель и трансмиссия

Новый Cadillac XT6 оснащен новым 4-цилиндровым двигателем 2.0 л с турбонагнетателем, который обеспечивает исключительную эффективность при крутящим моменте 350Н*м, достигаемом уже при 1500 оборотах в минуту. Это первый двигатель, построенный с использованием новой архитектуры Cylinder Set Strategy, оптимизирующей экономичность и производительность за счет использования трех разных рабочих режимов: высокого, низкого подъема клапанов и отключения цилиндров (функция Active Fuel Management). В новом XT6 особое внимание было уделено шумоизоляции силового агрегата – параметру, который является критическим для покупателей автомобилей премиального сегмента. Двигатель идеально сочетается с новой 9-ступенчатой коробкой передач, которая обеспечивает динамику и плавное переключение благодаря системе Electronic Precision Shift. Эффективный двигатель и прогрессивная коробка передач позволяют в полной мере оценить динамические характеристики автомобиля, и при этом не обременят владельца высокой налоговой нагрузкой.

Подвеска Continuous Damping Control

Безупречная управляемость нового Cadillac XT6 достигается благодаря активному спортивному шасси с системой непрерывного управления демпфированием. В зависимости от качества дорожного покрытия, а также при выполнении агрессивных маневров – при поворотах и торможении, активная система подвески Continuous Damping Control обеспечивает отличные ходовые характеристики и высокую надежность всех компонентов ходовой части автомобиля.

Продвинутая система полного привода Sport Control

Автомобили Cadillac XT6 в комплектации Sport оснащены усовершенствованной системой полного привода, состоящей из двух многодисковых муфт на каждой полуоси для более уверенного управления вектором тяги. Система электронного распределения крутящего момента позволяет соблюдать баланс передачи момента двигателя на переднюю и заднюю ось во время поворотов для отличного сцепления с дорогой и уверенной управляемости. Таким образом автомобиль быстро реагирует на любые дорожные условия, равномерно распределяя крутящий момент без потери мощности.

Новая электрогидравлическая тормозная система

Вместо традиционного вакуумного усилителя тормозов новая электрогидравлическая тормозная система использует компактный электродвигатель для усиления давления в системе. Данное решение позволяет повысить топливную экономичность за счет устранения паразитного отбора мощности от двигателя. Механическая связь между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром заменена цифровым модулем, который считает, насколько интенсивно или насколько резко водитель нажимает на педаль. В случае возникновения неисправности или события, в результате которого прекращается подача электроэнергии, нажатие педали тормоза водителем механически преобразуется в подачу гидравлического давления.

Новый дизайн, эргономика и высококачественные материалы отделки

Каждой деталью салона и выразительного внешнего вида Cadillac XT6 заявляет о своей принадлежности к элитному классу. Невероятный дизайн кузова XT6 во многом повторяет изысканные черты концепта Cadillac Escala. Элегантный дизайн интерьера Cadillac XT6 погружает в атмосферу современной роскоши: аутентичные материалы отделки из натурального дерева, карбона и перфорированной кожи для всех трех рядов сидений дарят эстетическое наслаждение и превращают автомобиль в настоящее произведение искусства. Аудиосистема Bose Performance Series предлагает непревзойденное качество звука с помощью системы активного шумоподавления Bose Audio Pilot® и системы объемного звучания Centerpoint.

Простор и удобство салона

Автомобиль Cadillac XT6 идеально подходит для поездок с семьей или друзьями, обеспечивая простор на всех трех рядах сидений и лучший в классе уровень комфорта для пассажиров третьего ряда. Показатели пространства над головой и для ног на третьем ряду превосходят аналогичные показатели всех конкурентов в классе: сиденья последнего ряда в XT6 являются удобными даже для взрослых пассажиров благодаря исключительному простору и премиальным удобствам, включая USB-разъемы с обеих сторон, отделения для хранения и задние вентиляционные дефлекторы с возможностью регулировки направления воздушного потока. В качестве опции доступны отдельные премиальные «капитанские» кресла второго ряда с удобным проходом между ними. Трехзонная система климат-контроля с автоматическим управлением и салонный ионизатор воздуха обеспечат индивидуальный комфорт каждому пассажиру.

Вместительность багажного пространства при сложенных сиденьях третьего ряда XT6 составляет 1222 литра, что делает этот автомобиль одним из лидеров в сегменте по простору багажного отделения. Cadillac XT6 оснащен функцией открытия багажника «без рук»: благодаря переносу сенсора открывания двери багажника в более удобное место и проецированию логотипа Cadillac в место, указывающее на его расположение, пользоваться этой функцией стало еще удобней.

Безопасность – приоритет Cadillac

Новый Cadillac XT6 обладает одним из наиболее внушительных перечней систем пассивной и активной безопасности в сегменте, который включает 20 систем обеспечения безопасности. Среди них – система контроля слепых зон, камера кругового обзора высокого разрешения, система автоматической парковки с функцией торможения, система предотвращения выезда из занимаемой полосы, система определения расстояния до идущего впереди автомобиля и предупреждения о возможном фронтальном столкновении, система определения пешеходов.

В комплектации Platinum Cadillac XT6 оснащен системой ночного видения. Инфракрасная камера обнаруживает объекты, животных и пешеходов на расстоянии до 30,5 м и выводит инфракрасное изображение дороги впереди автомобиля на экран панели приборов.

В России Cadillac XT6 будет представлен в двух исполнениях: Premium Luxury и Sport, которые различаются дизайном, настройками подвески и рулевого управления и системой полного привода. Premium Luxury отличается яркой хромированной отделкой ключевых элементов, декоративными элементами интерьера из дерева, и предлагает владельцу утонченный комфорт от вождения. В комплектации Sport отделка экстерьера выполнена в черном глянце, а дизайн салона включает карбоновые детали. Подчеркивает спортивный стиль и решетка радиатора, продвинутая система полного привода Sport Control, а также активное шасси Continuous Damping Control, входящее, в стандартную комплектацию версии Sport, которая обеспечивает идеальную настройку подвески при любых режимах движения.

Специальная цена на период предзаказа составит 3 870 000 руб. для обеих комплектаций. Автомобиль можно приобрести по специальной программе Cadillac Finance, предусматривающей низкую кредитную ставку от 4% годовых. Оформить предзаказ можно уже сейчас у официальных дилеров Cadillac.