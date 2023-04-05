У Suzuki масляные недели

В начале весны, бренд предлагает клиентам Suzuki принять участие в акции «Масляный сервис», которая направлена на своевременную замену моторного масла для обеспечения долговечности двигателя автомобиля Suzuki.

С 1 апреля до 31 августа 2023 года, у официальных дилеров Suzuki, клиенты могут воспользоваться специальной сервисной акцией «Масляный сервис», которая пользуется большой популярностью. Акция предоставляет дополнительные выгоды при прохождении технического обслуживания.

В период действия акции, каждый обладатель автомобиля Suzuki со сроком эксплуатации более 3-х лет может заменить моторное масло и масляный фильтр по специальной цене, получить бесплатную проверку уровней технических жидкостей в подкапотном пространстве автомобиля, проверку состояния воздушного и салонного фильтров, световых приборов и шин, а также гарантию профессиональной заботы об автомобиле со стороны высококвалифицированных специалистов.

Владельцы автомобилей Suzuki, зарегистрированные в Личном кабинете, могут пройти акцию «Масляный сервис», предъявив купон с уникальным номером в дилерском центре. Кроме того, клиенты получают привлекательное предложение на покупку оригинальных аксессуаров Suzuki, при условии установки их у официального дилера.

Дополнительные детали и актуальные цены для сервисной акции «Масляный сервис» можно узнать на странице сайта: https://suzuki-motor.ru/support/specpredlozheniya/service-actions/maslyanyj-servis/.