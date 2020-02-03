Автомобилисты нашли способ не платить штрафы

Новый способ не платить штрафы обнаружили автомобилисты: они ездят на машинах, зарегистрированных на умерших владельцев. В ГИБДД штрафы выписывают, но взыскать не могут

Автомобилисты нашли лазейку в законодательстве, которая позволяет нарушать ПДД и не платить штрафы. Они ездят на автомобилях, официальные владельцы которых уже умерли. В ГИБДД выписывают протоколы, которые никто никогда не оплатит, а фактические владельцы не спешат перерегистрировать автомобили на себя. Эксперты лишь разводят руками: такие машины могут годами безнаказанно ездить по дорогам из-за несовершенства законов.

Об одном из таких случаев Autonews.ru рассказал москвич, который получил из ГИБДД странный ответ на его жалобу. Гражданина возмутил неправильно припаркованный Lexus IS — водитель бросил машину на тротуаре у входа в парк на улице Большая Черкизовская, 21 в восточном округе Москвы. При этом рядом были свободные места для парковки. Недовольный житель вызвал инспекторов ГИБДД и написал обращение с требованием наказать автохама. Так, согласно ст. 12.19. КоАП «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», парковка на тротуаре наказывается штрафом в 1 тыс. рублей.

Однако привлечь к ответственности водителя не получилось, поскольку выяснилось, что машина зарегистрирована на умершего мужчину. Как следует из ответа МВД России по району Преображенское, инспекторы провели проверку по факту нарушения правил парковки водителем автомобиля Lexus, но в силу норм действующего законодательства сделать ничего не смогли.

«В результате проверки привлечь гр. Светлова Ю. С. к административной ответственности не представилось возможным по основаниям ч. 1 п. 8. ст. 24.5 КоАП», — говорится в ответе (имеется в распоряжении редакции).

Ответ ссылается на норму закона, согласно которой производство по делу об административном правонарушении не может быть начато либо должно быть прекращено в случае смерти физического лица, в отношении которого ведется.

Более резонансный инцидент с участием автомобиля, зарегистрированного на умершего, произошел в Москве в январе. На Бутырской улице, 84 автомобиль BMW с наклейками «отдел борьбы с тишиной» на высокой скорости вылетел на встречную полосу и протаранил шесть автомобилей. В аварии погибла пассажирка BMW. Оказалось, что за год на этот автомобиль было выписано более 650 штрафов.

«По всему спектру нарушений — от «выделенки» до превышения более чем на 60 км/ч, — рассказывал у себя в фейсбуке замруководителя ЦОДД Москвы Александр Евсин. — Большая часть не оплачена. За 10 минут до трагедии зафиксирована езда на скорости 150 км/ч по Дмитровскому шоссе. На автомобиле белые полосы, схожие с цветографическими схемами служебных автомобилей. То, что эта машина длительное время ездила по Москве, — крупная недоработка всех, кто занимается дорожным движением. И ЦОДД, и ГИБДД… Вместо борьбы с негодяями выводят из себя обычных водителей, карая за формальные нарушения, устанавливая неадекватные и избыточные дорожным условиям ограничения, которые приводят к лавинам штрафов».

Только после аварии выяснилось, что по документам автомобиль принадлежал композитору Руслану Горобцу. В 90-е годы он был известен тем, что писал песни для Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной и Валерия Леонтьева. Умер музыкант в 2014 году, а примерно за полтора года до смерти продал автомобиль. Только новый владелец машину на себя так и не переоформил, а все полученные штрафы числилась за умершим, причем самые злостные нарушения были допущены уже после смерти Горобца. Более 140 производств успели передать судебным приставам, и эти долги также зависли на умершем.

Ездить на машине умершего ничто не запрещает

Адвокат Сергей Радько в беседе с Autonews.ru объяснил, что водители обязаны перерегистрировать на себя купленные у других владельцев автомобили в течение десяти дней. Однако оштрафовать автомобилистов за пропуск установленных сроков довольно сложно.

Согласно ст. 19.22 КОАП, штраф за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств составляет 1,5–2 тыс. рублей. Но срок давности у такого проступка — два месяца. То есть водителя оштрафуют, если он явится в ГИБДД на перерегистрацию спустя 10 дней, но раньше, чем через два месяца. А спустя два месяца срок этой ответственности уже истечет и наказать водителя будет нельзя.

Определить, что машина принадлежит умершему, тоже довольно проблематично. Водители должны по требованию инспекторов ГИБДД предъявлять стандартный набор документов: СТС, страховой полис и водительское удостоверение. Если машина не находится в розыске, угоне и не является предметом спора, то этого будет вполне достаточно, поскольку доверенности были упразднены.

«Все документы на месте, машина чистая, вопросов у инспекторов нет, — рассказал Радько. — Да, в свидетельстве о регистрации есть собственник. Проверить, жив ли этот собственник, очень легко, обратившись к базам адресного бюро. Там в случае смерти граждан снимают с регистрации. У инспекторов ГИБДД есть возможности сделать это оперативно. Но даже если выяснится, что собственник ТС скончался, это также ничего не значит. Водитель, к примеру, может сказать, что купил машину у наследника и у него есть 10 дней на регистрацию. А возить с собой договор купли-продажи своих транспортных средств автомобилисты не обязаны».

По словам эксперта, если за рулем окажется наследник, который уже получил право на наследство, но еще не оформил машину на себя, его можно привлечь к ответственности за нарушение срока перерегистрации. Однако если он попадется в поле зрения инспектора спустя два месяца после окончания срока постановки на учет, оштрафовать его уже не получится.

Штрафов много, проверять некому

По мнению адвоката, ситуацию могла бы разрешить оптимизация законодательных норм и отлаженный обмен данными между ФМС и ГИБДД (оба ведомства входят в структуру МВД). В таком случае можно было бы создать базу по умершим водителям. Если зарегистрированная на такого владельца машина будет замечена в потоке, ее можно будет легко вычислить, а также определить, когда истек срок данности для перерегистрации.

Радько также обращает внимание на то, что полученные с помощью камер фотовидеофиксации материалы необходимо отсматривать более тщательно, но пока же в ГИБДД на это просто нет ресурсов.

«Система изначально заточена на то, чтобы выписывать как можно больше штрафов на собственника. Штрафов стало так много, что проверять их уже некому, — говорит Радько. — Камера сфотографировала, в ГИБДД или ЦОДД Москвы взяли данные о собственнике, и все, постановление готово. Жив этот человек или нет, никого не волнует. Хотя эти штрафы изначально недействительны: выписывать их на умерших нельзя, как и заставить платить по ним кого-то другого. Зачем возбуждать дела, выносить постановления, рассылать постановления, потом передавать материалы приставам, которые возбуждают свои производства? Это огромная потеря времени и средств».

Что касается жалоб на такие автомобили, то, по словам эксперта, у сотрудников ГИБДД нет никаких оснований для объявления их в розыск, если они не числятся в угоне.

В свою очередь, адвокат Александр Леманн также обратил внимание на серьезный пробел в законодательстве.

«Водители не регистрируют автомобили на себя только чтобы не получать штрафы. Отдельный вопрос в том, как такие водители продлевают полисы ОСАГО», — говорит эксперт.

Леманн уверен, что нужна новая законодательная норма, согласно которой в ГИБДД просто будут приостанавливать регистрацию автомобиля в случае смерти собственника. Тогда его родственники будут вынуждены сразу обращаться в МРЭО и заниматься перерегистрацией.