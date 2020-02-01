Внедорожник Changan CS75FL – скоро в России

В феврале компания Changan презентует в России очередную новинку – кроссовер CS75FL

Данная модель впервые появилась в Китае в 2018-ом году и за год совокупный объем продаж CS75FL составил 250 000 единиц. Экспансия на другие рынки началась в 2019-ом и к концу года было продано 4 000 автомобилей CS75FL в странах экспорта.

Внушительных размеров внедорожник CS75FL (4640x185x1705) получил агрессивную решетку радиатора, легкосплавные диски R18, светодиодные фары, а также технологичный интерьер салона и современные системы безопасности. Новинка Changan оснащена двигателем 1,8Т собственной разработки мощностью 150 л.с., 6-ступенчатой АКПП Aisin и системой подключаемого полного привода от известного американского производителя BorgWarner.

Слаженная работа этих агрегатов позволит с легкостью управлять автомобилем на дороге с любым покрытием, форсировать бездорожье, уверенно чувствовать себя в городском трафике и в поездках на дальние расстояния, а наличие разных комплектаций, версий с полным и передним приводом помогут выбрать свой Changan CS75FL.

Объем багажного отсека внедорожника (520/1490 л.) порадует любителей путешествий с семьей, а механизм складывания сидений в пропорции 60/40 позволит разместить комфортно все вещи.

CS75FL удивит своих владельцев технологичностью и современным премиальным интерьером- сенсорный 10,25 дюймовый дисплей, 8 динамиков, 2-х зонный климат-контроль, комплекс электронных помощников (EBD, ESC, TCS, DBF, ННС, HDC, НВВ), интеллектуальный SMART-ключ с функциями дистанционного запуска двигателя и комфортного доступа, камера заднего вида с динамической разметкой и многое другое.

Changan CS75FL будет презентован 16-го февраля на «Матче всех звезд» баскетбольной Лиги ВТБ, а одному счастливчику улыбнется удача выиграть новый кроссовер.