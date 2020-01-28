Toyota запускает новый бренд Kinto для транспортных сервисов в Европе

Тойота объявила о запуске нового бренда KINTO, под которым будут оказываться услуги в области мобильности на территории Европы. Данная инициатива станет частью глобальной стратегии Тойота по трансформации из компании-автопроизводителя в компанию, обеспечивающую свободу передвижения для каждого человека по всему миру

Цель компании, наряду с неизменной миссией – производить высококачественные автомобили, – сделать инновационные решения в области мобильности доступными как можно большему количеству людей. Для этого Тойота действует в следующих направлениях:

Запускает новый, отдельный бренд (KINTO), в рамках которого компания будет предоставлять услуги мобильных сервисов новым категориям клиентов – от частных лиц и корпоративных структур до целых городов;

Увеличивает присутствие на рынке оперативного лизинга с полным спектром услуг по содержанию, обслуживанию и страхованию автомобилей для корпоративных и частных клиентов;

Использует накопленный опыт по работе с большими данными и технологией «подключенных автомобилей» для развития услуг каршеринга, подписки и карпулинга;

Продолжает дальнейшее развитие автономного вождения, тестируя беспилотные транспортные средства для перевозки групп людей, например, шаттл e-Palette, который в данный момент находится в стадии серийной разработки.

«KINTO является частью нашей стратегии развития бизнеса в Европе, – прокомментировал Йохан ван Зил, президент и исполнительный директор Тойота Мотор Европа. – Мы планируем развивать мобильные сервисы в Европе в дополнение к нашей традиционной бизнес-модели. Это позволит компании лучше реагировать на растущий спрос в этой области и отвечать на потребности городов и регионов».

Название нового бренда KINTO происходит от японского слова kinto-un, которое обозначает облако, на котором перемещается популярный мультипликационный персонаж. Как и кinto-un, KINTO стремится быть в быстром доступе для любого клиента, которому требуется переместиться в пространстве в любое время и в любом месте.

Мэттью Харрисон, исполнительный вице-президент по продажам Toyota и Lexus:

«Toyota и Lexus являются двумя сильными автомобильными брендами, выстроенными вокруг надежных и качественных автомобилей. С KINTO мы хотим создать сильный бренд для услуг мобильности, который будет ассоциироваться с лучшим клиентским сервисом, неважно, находится ли пользователь дома или за границей. Запуск KINTO – это важный шаг на пути к нашей цели – сделать свободу передвижения доступной для всех».

Сервисы под брендом KINTO будут запускаться на различных рынках по мере развития спроса на подобные услуги. Первыми из сервисов, доступных на некоторых европейских рынках, будут следующие:

KINTO One: оперативный лизинг с полным набором услуг по содержанию, обслуживанию и страхованию автомобилей и единым ежемесячным платежом;

KINTO Share: каршеринговый сервис с широкой линейкой гибридных автомобилей;

KINTO Join: сервис карпулинга или группового использования автомобиля, объединяющий сотрудников одной организации по пути на работу;

KINTO Flex: лизинг автомобилей на основе подписки, обеспечивающий гибкие финансовые условия и премиальный уровень услуг.

Другие сервисы, такие как аренда автомобиля с водителем и приложение для использования различных видов транспорта, в настоящий момент находятся на стадии оценки. Все сервисы будут легко доступны благодаря мобильным приложениям с поддержкой оплаты через интегрированные платежи.

Тойота в 2019 году запустила работу собственной лизинговой компании в России, которая предоставляет услуги финансового лизинга автомобилей Toyota и Lexus для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Открытие «Тойота Лизинг» стало первым шагом компании на пути к операционному лизингу и реализации стратегии мобильности в России.