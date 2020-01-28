Toyota запускает новый бренд Kinto для транспортных сервисов в Европе

Toyota запускает новый бренд Kinto для транспортных сервисов в Европе
28 января 12:11 2020

Тойота объявила о запуске нового бренда KINTO, под которым будут оказываться услуги в области мобильности на территории Европы. Данная инициатива станет частью глобальной стратегии Тойота по трансформации из компании-автопроизводителя в компанию, обеспечивающую свободу передвижения для каждого человека по всему миру

Цель компании, наряду с неизменной миссией – производить высококачественные автомобили, – сделать инновационные решения в области мобильности доступными как можно большему количеству людей. Для этого Тойота действует в следующих направлениях:

  • Запускает новый, отдельный бренд (KINTO), в рамках которого компания будет предоставлять услуги мобильных сервисов новым категориям клиентов – от частных лиц и корпоративных структур до целых городов;
  • Увеличивает присутствие на рынке оперативного лизинга с полным спектром услуг по содержанию, обслуживанию и страхованию автомобилей для корпоративных и частных клиентов;
  • Использует накопленный опыт по работе с большими данными и технологией «подключенных автомобилей» для развития услуг каршеринга, подписки и карпулинга;
  • Продолжает дальнейшее развитие автономного вождения, тестируя беспилотные транспортные средства для перевозки групп людей, например, шаттл e-Palette, который в данный момент находится в стадии серийной разработки.

«KINTO является частью нашей стратегии развития бизнеса в Европе, – прокомментировал Йохан ван Зил, президент и исполнительный директор Тойота Мотор Европа. – Мы планируем развивать мобильные сервисы в Европе в дополнение к нашей традиционной бизнес-модели. Это позволит компании лучше реагировать на растущий спрос в этой области и отвечать на потребности городов и регионов».

Toyota запускает новый бренд Kinto для транспортных сервисов в Европе

Название нового бренда KINTO происходит от японского слова kinto-un, которое обозначает облако, на котором перемещается популярный мультипликационный персонаж. Как и кinto-un, KINTO стремится быть в быстром доступе для любого клиента, которому требуется переместиться в пространстве в любое время и в любом месте.

Мэттью Харрисон, исполнительный вице-президент по продажам Toyota и Lexus:

«Toyota и Lexus являются двумя сильными автомобильными брендами, выстроенными вокруг надежных и качественных автомобилей. С KINTO мы хотим создать сильный бренд для услуг мобильности, который будет ассоциироваться с лучшим клиентским сервисом, неважно, находится ли пользователь дома или за границей. Запуск KINTO – это важный шаг на пути к нашей цели – сделать свободу передвижения доступной для всех».

Toyota запускает новый бренд Kinto для транспортных сервисов в Европе

Сервисы под брендом KINTO будут запускаться на различных рынках по мере развития спроса на подобные услуги. Первыми из сервисов, доступных на некоторых европейских рынках, будут следующие:

  • KINTO One: оперативный лизинг с полным набором услуг по содержанию, обслуживанию и страхованию автомобилей и единым ежемесячным платежом;
  • KINTO Share: каршеринговый сервис с широкой линейкой гибридных автомобилей;
  • KINTO Join: сервис карпулинга или группового использования автомобиля, объединяющий сотрудников одной организации по пути на работу;
  • KINTO Flex: лизинг автомобилей на основе подписки, обеспечивающий гибкие финансовые условия и премиальный уровень услуг.

Другие сервисы, такие как аренда автомобиля с водителем и приложение для использования различных видов транспорта, в настоящий момент находятся на стадии оценки. Все сервисы будут легко доступны благодаря мобильным приложениям с поддержкой оплаты через интегрированные платежи.Toyota запускает новый бренд Kinto для транспортных сервисов в Европе

Тойота в 2019 году запустила работу собственной лизинговой компании в России, которая предоставляет услуги финансового лизинга автомобилей Toyota и Lexus для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Открытие «Тойота Лизинг» стало первым шагом компании на пути к операционному лизингу и реализации стратегии мобильности в России.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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