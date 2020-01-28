Toyota запускает новый бренд Kinto для транспортных сервисов в Европе

Цель компании, наряду с неизменной миссией – производить высококачественные автомобили, – сделать инновационные решения в области мобильности доступными как можно большему количеству людей. Для этого Тойота действует в следующих направлениях:
«KINTO является частью нашей стратегии развития бизнеса в Европе, – прокомментировал Йохан ван Зил, президент и исполнительный директор Тойота Мотор Европа. – Мы планируем развивать мобильные сервисы в Европе в дополнение к нашей традиционной бизнес-модели. Это позволит компании лучше реагировать на растущий спрос в этой области и отвечать на потребности городов и регионов».
Название нового бренда KINTO происходит от японского слова kinto-un, которое обозначает облако, на котором перемещается популярный мультипликационный персонаж. Как и кinto-un, KINTO стремится быть в быстром доступе для любого клиента, которому требуется переместиться в пространстве в любое время и в любом месте.
Мэттью Харрисон, исполнительный вице-президент по продажам Toyota и Lexus:
«Toyota и Lexus являются двумя сильными автомобильными брендами, выстроенными вокруг надежных и качественных автомобилей. С KINTO мы хотим создать сильный бренд для услуг мобильности, который будет ассоциироваться с лучшим клиентским сервисом, неважно, находится ли пользователь дома или за границей. Запуск KINTO – это важный шаг на пути к нашей цели – сделать свободу передвижения доступной для всех».
Сервисы под брендом KINTO будут запускаться на различных рынках по мере развития спроса на подобные услуги. Первыми из сервисов, доступных на некоторых европейских рынках, будут следующие:
Другие сервисы, такие как аренда автомобиля с водителем и приложение для использования различных видов транспорта, в настоящий момент находятся на стадии оценки. Все сервисы будут легко доступны благодаря мобильным приложениям с поддержкой оплаты через интегрированные платежи.
Тойота в 2019 году запустила работу собственной лизинговой компании в России, которая предоставляет услуги финансового лизинга автомобилей Toyota и Lexus для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Открытие «Тойота Лизинг» стало первым шагом компании на пути к операционному лизингу и реализации стратегии мобильности в России.
C 2014 года www.amsrus.ru
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