Названы регионы России, где чаще всего мошенничают с ОСАГО

Центробанк подготовил рейтинг регионов РФ с наиболее высоким риском нарваться на мошенников в сфере ОСАГО

Рейтинг опубликован на официальном сайте банка.

В список субъектов с высоким риском вошли девять регионов: Краснодарский и Ставропольский края, республика Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия и Чеченская республика.

По данным Авторамблера, критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат замечены в Карачаево-Черкесской республике. Коэффициент составляет 185,8%, что в 2,8 раза выше, чем в среднем по стране. Средняя страховая выплата в регионе достигает 118,3 тыс. руб., превышая общероссийский показатель в 1,9 раза. Риски оценивают в 6 баллов. Частота страховых случаев составляет 7,85%.

На втором месте по количеству замеченных махинаций с ОСАГО находится республика Дагестан, суммарный риск в которой оценили 5 баллов, а частоту страховых случаев – в 8,56%. Скользящий коэффициент выплат составил 192%, а средняя выплата по “автогражданке” – 84,4 тыс. руб.

На третьем месте антирейтинга расположились сразу три субъекта – Северная Осетия, Адыгея и Краснодарский край – с одинаковым показателем рисков в 4,5 балла. В остальных перечисленных регионах он составляет 4 балла.

Москва попала в “желтую” зону по рискам, получив 2 балла, а Санкт-Петербург – в “зеленую” с результатом в 1 балл. Области обоих городов также находятся в зоне низкого риска (0,5 баллов).

На прошлой неделе сообщалось, что в России за минувший год заметно выросла средняя выплата по ОСАГО: она увеличилась на 2,3% и составила 68,6 тыс. руб.