Электромобили Rivian были показаны клиентам

На открытом воздухе на самом важном для себя рынке – в Калифорнии – Rivian провел встречу со своими покупателями, показав им, как будут выглядеть электрический пикап R1T и электрический внедорожник R1S.
Электромобили Rivian построены на универсальной платформе в виде доски скейтборда, которая включает в себя батареи, двигатели, систему управления и колёса. Базовый аккумулятор обеспечивает пробег на одном заряде в 370 км, а самый мощный – 644 км.
“Скейтбордная” платформа электромобиля Rivian. Фото: e-vesti.ru
Глава стартапа Роберт Скэринж рассказал Reuters, что среднеразмерный пикап R1T с панорамной крышей, чей цвет может меняться от синего до прозрачного, будет стоить около $69’000. Пробег на полном заряде данной версии – 483 км. Аналогичный внедорожник R1S оценивается примерно в $72’000.
Модульность платформы позволяет Rivian создавать на её базе разные машины. Компания стремится к партнерству, чтобы нарастить масштаб производства, выйдя за пределы своего собственного модельного ряда.
Электрокроссовер Rivian R1S. Фото: e-vesti.ru
Ford, инвестировавший в стартап, планирует создать на этой платформе свой электромобиль. Ни сроки, ни тип автомобиля пока не раскрываются.
«В случае с Фордом мы предоставляем платформу. Они обеспечивают всё, что поверх этого, кузов и интерьер», – сказал Скэринж.
Одновременно Rivian создает парк грузовых электромобилей для Amazon, которые начнут развозить товары онлайн-продавца к покупателям в сентябре 2021 года.
Походная кухня, развернутая на базе электропикапа Rivian R1T. Фото:e-vesti.ru
Это часть стратегии диверсификации доходов компании, «наращивания объема и прибыльности», даже если потребительский аппетит ослабеет или будет наблюдаться экономический спад, сказал Bloomberg Скэриндж.
Завод электромобилей Rivian. Фото: e-vesti.ru
Собственные электромобили, пикап Rivian R1T и внедорожник Rivian R1S компания начнет производить в этом году на заводе в штате Иллинойс. Перед началом продаж, намеченным на конец года, компания планирует открыть свои собственные автосалоны в городах Калифорнии. Она также работает над страховыми и прокатными продуктами, порталом прямых продаж и сетью зарядных станции.
Стартап Rivian Automotive Inc. основан в 2009 году. Собранный им инвестиционный капитал составляет $3.6 млрд.
Электрический пикап Rivian R1T. Фото: e-vesti.ru
Источник Э Вести.
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