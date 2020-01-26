В 2019 году на дорогах Хельсинки не погиб ни один пешеход

В 2019 году на дорогах Хельсинки не погиб ни один пешеход
26 января 14:11 2020

На дорогах Хельсинки в 2019 году погибли три человека: двое передвигались на мотоциклах, один — на легковой машине

В 2019 году на дорогах Хельсинки не погиб ни один пешеход. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на предварительные данные о несчастных случаях, сообщённых в полицию.

Газета уточняет, что такой показатель достигнут впервые с 1960 года, когда дорожно-транспортные происшествия начали точечно регистрировать.

По данным журналистов, в ДТП в Хельсинки в 2019 году погибли три человека: двое ехали на мотоциклах, а один — на легковой машине. Это назвали низким показателем: за последнее десятилетие среднее число погибших составляло семь человек в год. Всего в ДТП в Хельсинки в 2019 году пострадали 400 человек, в их числе 80 пешеходов.

Транспортный инженер в беседе с газетой рассказал, что одна из причин такого низкого показателя — новые ограничения скорости: 30 км/ч для жилых и центральных улиц, а также 50 км/ч для центральных улиц в пригородных районах города.

По информации TJ, похожий показатель был достигнут в 2019 году в Осло. Там за год на дорогах не погиб ни один пешеход или велосипедист.

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ДТППешеходстатистикаФинляндия
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