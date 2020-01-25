На месте будущего завода Tesla в Германии нашли 25 бомб времен Второй мировой

Всего на территории обнаружили не меньше 85 килограммов боеприпасов

По информации от Motor, на площадке под Берлином, где компания Tesla планирует построить свой первый европейский завод, обнаружили 25 неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны. По общим подсчетам, общий вес боеприпасов превышает 85 килограммов.

На территории Германии часто находят снаряды 75-летней давности, которые сбрасывали советские, американские и британские войска. Как пишет ABC, за последнюю неделю это уже второй случай — недавно пришлось частично эвакуировать Кельн и Берлин, чтобы обезвредить обнаруженные в центральных частях городов боеприпасы.

О том, что Илон Маск собирается строить завод в столице Германии, стало известно в середине ноября 2019 года. По предварительному плану его достроят к 2021 году, а первой моделью, которая сойдет с его конвейера, станет кроссовер Model Y.

Всего под будущий завод выделили порядка 300 гектаров земли. Сейчас строители вырубают деревья и готовят почву под строительство. При этом Маск пообещал высадить в окрестностях Gigafactory в три раза больше деревьев, чем придется уничтожить.

Помимо американского завода, который стал первым для компании, у Tesla есть зарубежное предприятие в Шанхае. Сейчас там собирают самую бюджетную модель бренда Model 3, но уже к лету этого года компания хочет наладить и сборку кроссовера Model Y.