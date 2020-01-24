В Москве посчитали количество ДТП

В Москве посчитали количество ДТП
24 января 10:11 2020

В декабре минувшего года в столице произошло 925 аварий с хотя бы одним пострадавшим. Погибло 32 человека, и еще 984 получили травмы разной степени тяжести

Об этом сообщил в четверг Центр организации дорожного движения (ЦОДД). По данным ведомства, чаще всего к авариям приводило превышение скорости, а также невнимательность и непропуск пешеходов.

ЦОДД также назвал число аварий, произошедших в Москве в период новогодних праздников: в столице было зафиксировано 251 ДТП. Это намного меньше, чем годом ранее, отметили аналитики – в 2019 году за тот же период произошло 403 аварии.

Ранее в ГИБДД заявили о снижении количества ДТП в Москве, а также об уменьшении числа погибших и пострадавших в дорожных авариях.

Заммэра столицы Максим Ликсутов заявлял, что Москва является городом с самыми безопасными в России дорогами. По его словам, количество смертельных аварий удалось снизить в том числе благодаря мероприятиям по повышению дорожной безопасности, которые регулярно проводят в столице.

Источник Авторамблер.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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