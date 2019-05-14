К коммерческим фирмам, устанавливающим дорожные камеры, придут прокуроры

Генеральная прокуратура комплексно проверит как и где устанавливают дорожные камеры частные организации

Генпрокуратура России проверит законность установки частных комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.

Большое количество ошибочных штрафов приходит водителям из-за неправильно установленных камер, отмечают правозащитники. О том, как работает бизнес частных «гаишников», — в материале «Известий».

Улыбнитесь, вас снимают

Майские праздники начались, сотни тысяч автомобилистов устремились на природу и уже получают первые «письма счастья» со штрафами за превышение скорости. На обочинах дорог в укрытиях, словно подснежники, снова объявились гражданские автомобили неких коммерческих фирм, которые заключили с региональными и муниципальными властями концессионные контракты на фиксацию нарушений скоростного режима.

Однако работа подобных коммерсантов заинтересовала правительство. В конце апреля вице-премьер Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки частных камер фиксации нарушений ПДД. Правительство намерено кардинально пересмотреть поход к этой работе и отстранить от нее частный бизнес.

Когда регионы привлекают к фотофиксации нарушений ПДД частные организации, цель в тендерах оговаривается вполне благая — снижение аварийности. Вот только методика установки подобных камер говорит о том, что частники руководствуются отнюдь не соображениями безопасности дорожного движения.

Камеры ставятся не там, где может произойти ДТП (нерегулируемый перекресток, зебра и т.д.), а там, где водители чаще нарушают скоростной режим: на пустынных перегонах, перед табличкой выезда из населенного пункта, около якобы забытых дорожниками временных дорожных знаков. Да и адекватность показаний аппаратуры этих частников вызывает много вопросов, отмечают в Федерации автовладельцев России (ФАР).

Правозащитники ФАР проводят регулярные инспекции на трассах, где установлены частные камеры. Так, во время весеннего рейда в городе Иваново один из фоторадарных комплексов «КРИС-П» был установлен на бетонных блоках (вместо треноги), другой — просто на земле. В инструкции по эксплуатации аппарата «КРИС-П» оговорена необходимость регулируемого штатива, высота установки камеры должна быть не менее 0,5–2 м от дорожного полотна, а само оборудование должно быть отрегулировано по уровню в горизонтальной плоскости. Более того, прибор могут эксплуатировать только сотрудники ДПС, а в Иваново его караулили двое гражданских лиц на частных автомобилях.

Кирпичики подложили

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В погоне за собственной выгодой псевдоинспекторы идут на еще большие ухищрения, что в результате ведет к ошибкам в работе комплексов и необоснованным штрафам для автовладельцев, отмечает вице-президент ФАР Дмитрий Клевцов.

— В Татарстане у нас во время рейда было такое, что эти коммерсанты установили комплекс фотофиксации в салоне собственного автомобиля под лобовое стекло. Еще были случаи, когда камера стояла на бампере машины, ставили камеры на какие-то кирпичики, ящики. Всё это — грубое нарушение требований эксплуатации этих приборов и самого ГОСТа для аппаратуры фотофиксации, — объясняет Клевцов.

Четыре года назад в Краснодарском крае разгорелся крупный скандал: сотни автомобилистов получили необоснованные штрафы за якобы имевшее место превышение скорости. Несколько граждан обратились в суды с требованием отменить постановления, но только после того, как прокуратура встала на их сторону, решение было принято в их пользу. По всей стране автомобилисты сталкиваются с подобными ошибками частных камер.

По требованию ГОСТа (57145-2016), камеры должны быть установлены в 3 м от проезжей части, не должны быть перекрыты столбами, деревьями или какими-либо предметами. Перед самими камерами должны быть установлены информационные предупреждающие о видеофотофиксации таблички 8.23 с соответствующими дорожными знаками. На дорогах с двумя и более полосами в одном направлении знаки должны быть на обеих сторонах дорог. Несоблюдение всех этих требований ГОСТа позволит отменить решение о наложении штрафа.

— Если вы уже понимаете, что попали на штраф, то не будет лишним остановиться и зафиксировать на видеокамеру смартфона, как установлен комплекс и какие знаки перед ним есть или их нет. В случае разбирательства это видео поможет отстоять вашу позицию, оспорить штраф, — рекомендует автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

Штраф заверните

По словам депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, в некоторых регионах ситуация доходит до того, что фиксацией нарушений ПДД занимаются продавцы овощей: комплексы фотофиксации стоят рядом с их передвижными лотками на обочинах дорог. Камеры эксплуатируют неквалифицированные люди, которые к такой работе вообще не должны быть допущены, считает депутат.

— К сожалению, дело дошло до абсолютного маразма и гротеска, когда, например, в Московской области мы видим физлиц, не имеющих никакого отношения к государственной власти, которые стоят на частных машинах, а рядом тренога с камерой. По окончании дня они сдают флеш-карту с зафиксированными нарушениями. Но с информацией на этом носителе можно делать что угодно: кого-то оштрафовать, даже если не было реального превышения скорости, а кого-то — нет, потому что свой человек. В Белоруссии, например, измерительные приборы закупаются с фискальной памятью, то есть уже ничего изменить не получится, ошибки практически исключены, — говорит Лысаков.

Практика привлечения негосударственных организаций к фиксированию правонарушений началась в 2016 году в Подмосковье. Очень быстро этот пример переняли другие регионы, и потенциальные доходы от камер сейчас уже учитываются в формировании бюджета субъектов Федерации. Однако к реальной задаче по снижению аварийности такая деятельность не ведет, убежден Ифанов.

— Задача у камер фотовидеофиксации — это профилактика нарушений ПДД, а не наполнение бюджета региона и отдельных лиц, причастных к этой деятельности. Камеры должны появляться на аварийных участках, статистику которых ведет ГИБДД, поэтому и должны этой работой заниматься правоохранительные органы, а не сомнительные конторы, которые только и делают, что сидят в засадах на скоростных участках магистралей, — заключил Ифанов.

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