Автодилеры рассказали, почему не могут выдавать регистрационные знаки на автомобили

С января 2020 года вступил в силу закон, согласно которому покупатели новых автомобилей должны получать госномера в дилерских центрах – Quto

На практике же получить регистрационные знаки невозможно. Сами ритейлеры отмечают, что дело в отсутствии полного комплекта нормативных актов, которые необходимы для перехода на новую систему регистрации транспортных средств.

“На рынке творится хаос, потому что весь объем регламентирующих документов своевременно не был опубликован. Неофициально нам было сказано, что у человека есть 10 дней, в том случае если он не зарегистрировал машину. Есть вопросы к сертификации сотрудников. Думаю, что пока клиентам стоит либо самостоятельно получать номера, либо давать доверенность дилерскому центру и по доверенности получать номера. Мы надеемся, что ситуация кардинально изменится в ближайшее время. Мы официально обратились к ГИБДД с тем, чтобы они разъяснили ситуацию. В ближайшее время будет какая-то ясность и станет понятно в какие сроки клиенты дилерских центров смогут получать номера в салонах. Все что удобно клиенту – выгодно дилеру”, -цитирует агентство “Москва” президента ассоциации РОАД Олега Мосеева.

Стоит отметить, что одной из проблем, с которой столкнулись автомобилисты, стал запрет на передвижение без номеров. Ранее покупателям давались 10 суток для постановки транспортного средства на учет. Теперь же за это можно получить административный штраф в размере 5000 рублей или остаться без прав на срок до 3 месяцев.