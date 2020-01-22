Volkswagen Golf GTI без камуфляжа

На снимке видна только задняя часть хэчтбека Volkswagen Golf GTI, но без камуфляжа – Авторамблер

Фотографией поделился пользователь Instagram wilcoblok. От обычного “Гольфа” восьмого поколения “заряженный” хэтчбек отличается бампером с диффузором, особыми колесными дисками, крупными патрубками выхлопной системы и спойлером-козырьком на задней двери.

Ожидается, что Volkswagen предложит четыре версии Golf GTI нового поколения – бензиновую, дизельную, гибридную, а позже топовую R с более массивным бамером, шильдиком и иной выхлопной системой. Так как Golf восьмого поколения не получил трехдверной модификации, GTI также предложат только в пятидверном исполнении.

По предварительным данным, Golf GTI оснастят той же 2-литровой “турбочетверкой”, которая приводила в движение “горячий” Golf предыдущей генерации. Для нового хот-хэтча будет доступно два варианта форсировки – 245 и 290 л.с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой “механикой” или семидиапазонной автоматической трансмиссией.

Volkswagen Golf GTI дебютирует на Женевском автосалоне в марте.

Премьера Golf восьмого поколения состоялась в октябре минувшего года. До России хэтчбек доберется в четвертом квартале 2020 года.