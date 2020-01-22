УАЗ выступил партнером Дня Активного Отдыха

УАЗ выступил партнером Дня Активного Отдыха
22 января 17:11 2020

В рамках выездного внедорожного мероприятия состоялся предпремьерный показ системы UAZ Connect

В минувшие выходные в Мытищинском районе Подмосковья при поддержке УАЗ прошел ДАО 2020 – спортивно-развлекательное мероприятие для приверженцев полноприводных автомобилей и любителей бездорожья. Встречу единомышленников, организованную в семейном формате, отличала атмосфера душевного единения и взаимопонимания. А тематические активности на протяжении дня поддерживали градус интереса и эмоциональный накал не только закоренелых фанатов оффроуда, но и самых маленьких гостей.

Всем желающим представилась возможность попробовать силы в соревновании по автобиатлону с элементами фигурного вождения и стрельбой из пейнтбольного ружья по мишеням. Участники ивента могли прокатиться на квадроцикле, отведать яств в кафе, прослушать лекции известных путешественников, ознакомиться с экспозицией выставки товаров для автотуризма. И пройти тест-драйв самой актуальной новинки ульяновского завода — УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач. Специально проложенная внедорожная трасса обеспечивала все условия для проверки режимов работы трансмиссии и вспомогательной электроники, а равно объективной оценки артикуляции подвесок и геометрической проходимости.

В рамках Дня Активного Отдыха также состоялась первая публичная демонстрация возможностей телематической системы UAZ Connect. С помощью мобильного приложения «облачное» решение позволяет в режиме онлайн дистанционно получать информацию о параметрах внедорожника, активировать охранный режим, запускать двигатель, уточнять текущее местоположение и анализировать стиль вождения владельца. Кроме того, опция флит-менеджмента упрощает управление корпоративными автопарками, оптимизируя затраты на содержание. Все заинтересованные лица могли напрямую пообщаться с представителями компании-разработчика C-Cars и задать вопросы. В краткосрочной перспективе UAZ Connect пополнит список дополнительного оборудования автомобилей модельного ряда УАЗ.УАЗ выступила партнером Дня Активного ОтдыхаУАЗ выступила партнером Дня Активного Отдыха

Организаторами Дня Активного Отдыха, который дал старт череде клубных мероприятий семейного формата, выступили сообщества «Уазбука», «Мытищи4х4», Legenda.life, а также Комиссия по спорту Общественной палаты городского округа Мытищи.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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