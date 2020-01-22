УАЗ выступил партнером Дня Активного Отдыха

В рамках выездного внедорожного мероприятия состоялся предпремьерный показ системы UAZ Connect

В минувшие выходные в Мытищинском районе Подмосковья при поддержке УАЗ прошел ДАО 2020 – спортивно-развлекательное мероприятие для приверженцев полноприводных автомобилей и любителей бездорожья. Встречу единомышленников, организованную в семейном формате, отличала атмосфера душевного единения и взаимопонимания. А тематические активности на протяжении дня поддерживали градус интереса и эмоциональный накал не только закоренелых фанатов оффроуда, но и самых маленьких гостей.

Всем желающим представилась возможность попробовать силы в соревновании по автобиатлону с элементами фигурного вождения и стрельбой из пейнтбольного ружья по мишеням. Участники ивента могли прокатиться на квадроцикле, отведать яств в кафе, прослушать лекции известных путешественников, ознакомиться с экспозицией выставки товаров для автотуризма. И пройти тест-драйв самой актуальной новинки ульяновского завода — УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач. Специально проложенная внедорожная трасса обеспечивала все условия для проверки режимов работы трансмиссии и вспомогательной электроники, а равно объективной оценки артикуляции подвесок и геометрической проходимости.

В рамках Дня Активного Отдыха также состоялась первая публичная демонстрация возможностей телематической системы UAZ Connect. С помощью мобильного приложения «облачное» решение позволяет в режиме онлайн дистанционно получать информацию о параметрах внедорожника, активировать охранный режим, запускать двигатель, уточнять текущее местоположение и анализировать стиль вождения владельца. Кроме того, опция флит-менеджмента упрощает управление корпоративными автопарками, оптимизируя затраты на содержание. Все заинтересованные лица могли напрямую пообщаться с представителями компании-разработчика C-Cars и задать вопросы. В краткосрочной перспективе UAZ Connect пополнит список дополнительного оборудования автомобилей модельного ряда УАЗ.

Организаторами Дня Активного Отдыха, который дал старт череде клубных мероприятий семейного формата, выступили сообщества «Уазбука», «Мытищи4х4», Legenda.life, а также Комиссия по спорту Общественной палаты городского округа Мытищи.