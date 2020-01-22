Купе-кросс Infiniti для России задержится в пути

Японский автопроизводитель перенес запуск производства почти на полгода

По информации от Quto, руководство Infiniti перенесло запуск серийного производства купе-кроссовера QX55 на пять месяцев, с июня 2020 года на ноябрь.

На сегодняшний день японский производитель показал лишь тизер новинки, которая будет построена на базе модели QX50. В движение автомобиль должен приводить двухлитровый турбированный двигатель мощностью 272 л. с. и 380 Нм крутящего момента. Вместе с ним работает вариатор и полный привод.

Выпуск вседорожника будет налажен на мощностях сборочной площадки в мексиканском городе Агуаскальентес. На североамериканском рынке Infiniti QX55 появится в конце 2020 года, а до Европы и России доберется не ранее 2021-го.

В 2019 году Infiniti продал в России 3479 автомобилей. Этот результат на 25% ухудшил показатели годичной давности.