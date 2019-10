Общая стоимость бренда Hyundai увеличилась на 4,6%

Hyundai Motor заняла 36-е место из 100 в общем рейтинге брендов

По стоимости бренда компания остается в числе первых 40 компаний пятый год подряд и стала шестой среди автомобильных брендов

Interbrand положительно оценивает «инвестиции в мобильность будущего и меры по улучшению имиджа бренда» Hyundai Motor

Hyundai Motor Company демонстрирует стабильный рост общей стоимости своего бренда и пятый год подряд занимает место в числе ведущих 40 компаний мира

Общая стоимость бренда Hyundai увеличилась на 4,6%, в результате чего южнокорейская компания заняла 36-е место в рейтинге Interbrand «Лучшие мировые бренды 2019» и 6-е место среди автопроизводителей. По данным Interbrand, с 2018 г. стоимость бренда компании выросла на 4,6 % (13,5 млрд долларов США) и достигла 14,1 млрд долларов США.

В первую сотню компаний по стоимости бренда Hyundai Motor вошла в 2005 г. и с тех пор не покидает ее уже пятнадцать лет подряд. С 2005 г. компания продвинулась вверх на 48 позиций, а стоимость ее бренда в денежном выражении выросла на 10 млрд долларов США (в 2005 г. бренд занимал 84-ю позицию в рейтинге, а его стоимость составляла 3,5 млрд долларов США).

В частности, Hyundai Motor продолжила рост на фоне спада мировой экономики, увеличив стоимость своего бренда по сравнению с прошлым годом более чем на четыре процента, и пятый год подряд с 2015 г. входит в число первых 40 компаний рейтинга.

«Недавнее увеличение стоимости бренда Hyundai в большой степени объясняется активными инвестициями в водородные решения и продолжающуюся стратегию по развитию технологий мобильности будущего, — отметил Майк Роча (Mike Rocha), директор по оценке мировых брендов в Interbrand. — Кроме того, четкая позиция компании по развитию водородных технологий и успешный дебют в сфере робототехники наглядно демонстрируют, что Hyundai оперативно реагирует на изменения в сфере мобильности будущего и даже предвосхищает их».

Представленный Hyundai Motor Group план Fuel Cell Electric Vehicle Vision 2030, нацеленный на ускоренный переход к водородной энергетике, предусматривает расширение мощностей по производству систем на топливных элементах с целью вывода имеющихся решений за пределы автотранспортного сектора экономики и распространения использования чистой энергии во всем мире. Будучи сопредседателем Совета по водородным технологиям, международного альянса из 60 ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний, объединенных долгосрочной стратегией по развитию водородной экономики в глобальном масштабе, Группа также активно способствует ускоренному переходу к водородной энергетике.

Hyundai Motor активно вкладывает свои ресурсы в мобильность будущего. Компания перестает быть обычным автопроизводителем и диверсифицирует свой бизнес, включая в него робототехнику, микротранспорт, райдшеринг, интеллектуальные системы и другие сферы. Все эти инновации играют важнейшую роль в повышении конкурентоспособности бренда в различных областях.

Наряду с этими достижениями другой причиной высокого места в рейтинге «Лучших мировых брендов 2019» от Interbrand стали усилия Hyundai Motor по обновлению своего имиджа. В прошлом году компания в роли первого автопроизводителя Южной Кореи получила награду Red Dot: Brand of the Year 2018, которая вручается бренду за инновационные дизайнерские решения, качество дизайна и решительность в управлении брендом. В том числе Hyundai получила четыре награды Red Dot и три Red Dot: Best of the Best вместе с рядом других агентств.

«Hyundai Motor стремится стать лидером мобильности будущего, превращая стремительные изменения в автомобильной отрасли в интересные возможности для бизнеса, — сказал Чхо Вонхон (Wonhong Cho), глобальный директор по маркетингу Hyundai Motor. — Активно инвестируя в развитие водородной энергетики будущего и разных направлений транспортного бизнеса, а также эффективно применяя свои технические ноу-хау, Hyundai Motor стремится быть инновационным и креативным брендом».

Interbrand, признанное во всем мире консалтинговое агентство в области брендинга, каждый год проводит исследование ведущих мировых брендов и публикует рейтинг «Лучшие мировые бренды» Interbrand. Текущая стоимость каждого бренда определяется по результатам масштабной оценки его финансовой и маркетинговой деятельности, которая используется для расчета будущей выручки.