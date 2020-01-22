Из Беларуси в Россию доставлены первые Geely Coolray

Первые кроссоверы Geely Coolray уже доставлены из Беларуси в Россию

В интервью изданию «Беларусь сегодня» директор СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский рассказал, что российским дилерам отгружены первые машины Coolray.

“Выводить на рынок мы их будем в феврале. Причем в Беларуси будем выводить раньше, чем в России. Хотя в Россию тоже отгружены первые машины — для ознакомления дилеров, тестирования”, – сказал Свидерский.

Правда для продажи в России компания Geely получила ОТТС лишь на автомобили китайского производства. Скорее всего, отгруженные с «Белджи» кроссоверы не предназначены для продажи.

По данным Tavto.ru, для российского рынка сертифициарованы Geely Coolray с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 или 177 л.с., который разработан совместно с компанией Volvo. Двигатель будет работать в паре с 7-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод у новинки исключительно передний.

В стандартное оснащение входят: подушки безопасности, мутильмедийная система, система мониторинга давления в шинах, ЭРА-ГЛОНАСС. Опционально будет доступен адаптивный круиз-контроль.

Информация о ценах и дате старта продаж должна появиться в ближайшее время.