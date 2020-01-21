Водородные грузовики Scania выходят на маршруты

Водородные грузовики Scania выходят на маршруты
21 января 16:11 2020

В сфере электрификации коммерческих автомобилей не существует единого универсального решения

Одну из технологий Scania исследует совместно со своим клиентом компанией ASKO – электрогрузовика, работающего на водороде. Это пилотный проект, результаты которого станут основой для дальнейшего изучения этой технологии.

Для осуществления перевозок задействована модель Scania G350 с колесной формулой 6х2 полной массой 26 1 тонн. На ней установлен электродвигатель мощностью 286 л.с., топливные элементы мощностью 90 кВт, а также литий-ионная батарея емкостью 56 кВт. Дальность хода составляет примерно 400-500 км.Водородные грузовики Scania выходят на маршруты

Компания ASKO инвестировала в строительство газоводородной автозаправочной станции. Как всегда, подход Scania основан на модульном принципе. На четырех грузовиках, которые задействованы в перевозках ASKO, двигатель внутреннего сгорания заменили на электромотор, который заряжается электроэнергией, вырабатываемой в топливных элементах с водорода.Водородные грузовики Scania выходят на маршруты

Другая часть трансмиссии состоит из тех же стандартных элементов, которые используются в гибридных грузовиках и автобусах Scania. По мнению специалистов компании, водород является интересной опцией для электрических грузовиков в сегменте магистральных перевозок на дальние расстояния.

Источник Автоцентр.

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ASKOG350Scaniaводородное топливо
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AMSRUS
AMSRUS

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