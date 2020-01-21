Новогодний подарок от Škoda: семейные сертификаты в кино для владельцев автомобилей марки

С приближением Нового года мы спешим погрузиться в праздничную атмосферу и провести время с близкими. Семейный автомобильный бренд ŠKODA вновь решил позаботиться о своих клиентах и порадовать их приятным сюрпризом.
Накануне праздников, в московских торговых центрах «Авиапарк», «Центральный Детский Магазин на Лубянке» и «Афимолл Сити» владельцев автомобилей марки ŠKODA ждал неожиданный подарок – семейный сертификат на поход в кино на четверых. Для получения подарка достаточно было предъявить оригинал СТС и заполнить анкету на брендированных стойках ŠKODA – это сделали более 1 300 клиентов марки. Посетителям за рулем ŠKODA предлагался семейный поход в кинотеатры объединенной сети «Кино Окко» («Синема Парк» и «Формула Кино») или сети «КАРО».
Также более 1 000 сертификатов на 4 билета в кино были подарены семьям постоянных клиентов ŠKODA официальными дилерами марки в еще 28 городах России, в которых представлены кинотеатры сети «Кино Окко».
Таким образом, более 2 300 семей могли выбрать для себя фильм или мультфильм по интересам, а затем сходить на него на продолжительных новогодних праздниках или даже отложить визит на потом – вплоть до 31 января 2020 года.
Чешский автопроизводитель высоко ценит доверие своих клиентов и их семей, поэтому все автомобили марки отличаются безопасностью, высоким уровнем оснащения и впечатляющей вместительностью, которые позволяют владельцам и их семьям чувствовать себя комфортно в автомобилях ŠKODA как в ежедневных поездках, например, в кинотеатр, так и в путешествиях на дальние расстояния.
C 2014 года www.amsrus.ru
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