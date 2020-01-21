Land Rover и Zenith создали специальную серию часов Defy 21 Edition, посвященную новому Defender

Швейцарский бренд Zenith совместно с Land Rover разработали специальную серию наручных часов, посвященную новому Defender, переосмысленному для XXI века

Как и легендарный внедорожник, часы Defy 21 Land Rover Edition являются современным, надежным и желанным продуктом. Ограниченная версия в 250 экземпляров поступит в продажу одновременно с выходом на рынок нового Defender.

Defy 21 Land Rover Edition – это результат четырехлетней совместной работы бренда Land Rover и знаменитого производителя швейцарских часов.

Профессор Джерри МакГоверн (Gerry McGovern), главный дизайнер Land Rover:

«В рамках новой главы нашего сотрудничества с Zenith мы хотели создать часы, воплощающие в себе саму суть нового Land Rover Defender: нечто современное, надежное и желанное. Я могу назвать этот продукт лучшим проектом из когда-либо созданных совместно с Zenith».

Часы Defy 21 Land Rover Edition представляют собой полностью пересмотренный для 21 века хронограф от Zenith с минималистичным и лаконичным дизайном. Выполненные в специальном титановом корпусе, поглощающем свет с любого угла, чтобы максимально подчеркнуть его граненые поверхности, эти часы одновременно приковывают взгляды и в то же время не являются слишком броскими.

Жюльен Торнар (Julien Tornare), генеральный директор Zenith:

«Как El Primero и их многочисленные версии, выпускавшиеся на протяжении многих лет, Land Rover Defender вступает в новый век, демонстрируя свой уверенный и уникальный характер. Хронограф Defy 21 Land Rover Edition от Zenith также переосмысливает прошлое двух брендов, смещая акцент на надежность, точность, комфорт и смелый дизайн».

Циферблат Defy 21 Land Rover Edition сочетается с корпусом благодаря своему матово-серому цвету, существенно отличаясь от стандартных версий Defy 21. Элементы циферблата, выполненные в оранжевых и белых тонах, добавляют четкость и контрастность дисплею. На внутренней стороне часов изображен миниатюрный пятиспицевый колесный диск Land Rover.

Как и Defender, доступный с рядом пакетов опций, которые позволяют адаптировать внедорожник под потребности владельца, часы Defy 21 Land Rover Edition можно приобрести с одним из двух ремешков на выбор: резиновым ремешком Adventure с рельефной поверхностью или версией Country, представляющей собой серый резиновый ремешок, выглядящий как ткань с оранжевой прострочкой.

В рамках своего сотрудничества Zenith и Land Rover уже разработали несколько моделей часов, среди которых El Primero Range Rover, Chronomaster El Primero Range Rover Velar и Defy Classic Evoque.