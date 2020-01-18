Российская премьера Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Компания Rolls-Royce Motor Cars официально представила в России новый Cullinan Black Badge – самую смелую версию Black Badge в истории

Black Badge – беспрецедентная линейка для Rolls-Royce. Это символ неиссякаемой энергии, силы, мощи и впечатляющего крутящего момента. Black Badge отражает амбиции и стремления нового поколения потребителей люкса, которых не устраивают традиционные культурные коды роскоши. Серия Black Badge впервые появилась в 2016 году, когда были запущены темные версии Wraith и Ghost, а в 2017 линейку пополнил двойник Dawn. Black Badge привлекает более молодое и смелое поколение клиентов, определяя ландшафт рынка товаров категории «ультралюкс».

Новинку лично представил Генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос (Torsten Müller-Ötvös). Он отметил:

«Cullinan Black Badge объединяет безупречную родословную Cullinan, самого роскошного в мире SUV, и смелый характер Black Badge. Он представляет собой идеальное сочетание притягательной таинственности и абсолютной роскоши, открывая своему владельцу бесконечные возможности передвижения».

Темная эстетика модели отражена в каждой детали. Фигурка «Дух экстаза» на капоте автомобиля – неизменный символ марки – предстала в темном обличье и покрыта глянцем, воплощая бунтарный дух Black Badge. Монограмма «RR» на капоте и дверях потемнела, став серебристой на черном фоне. Окантовка решетки радиатора, ручка двери багажника, нижние воздухозаборники и выхлопные трубы покрыты черным хромом. Вертикальные секторы решетки радиатора cохранили глянцевый оттенок, отражая темные обрамляющие элементы. В люксовом внедорожнике впервые появились цветные тормозные суппорты, эффектно контрастирующие с глянцевой черной отделкой.

Но Black Badge – это гораздо больше, чем впечатляющий дизайн. При создании автомобиля такого класса необходимо, чтобы визуальная эстетика отражала измененные динамические характеристики.

Cullinan Black Badge дарит острые ощущения благодаря «Архитектуре роскоши» – уникальной архитектуре на основе алюминиевой пространственной рамы, разработанной инженерами Rolls-Royce эксклюзивно для автомобилей марки. Алюминиевая конструкция обеспечивает необычайную жесткость кузова Cullinan, а благодаря своей гибкости может быть оснащена системой полного привода и рулевым управлением с приводом на четыре колеса. В версии Black Badge характеристики были доработаны для еще большего драйва за рулем – без ущерба для традиционного для Rolls-Royce качества хода.

Black Badge – это комфорт в превосходной степени, смелая эстетика, инновационные материалы и мастерство ручной работы. Специалисты марки запечатлели его темперамент в совершенно новой отделке шпона углеволокном, черпая вдохновение в урбанистических трендах в архитектуре. Поверхность представляет собой узор из повторяющихся геометрических форм с трехмерным эффектом. Каждый лист технического волокна покрывают шестью слоями лака, после чего оставляют на 72 часа для высыхания, а затем полируют вручную до зеркального блеска. На этот процесс уходит 21 день, а завершается он только после того, как мастер удостоверится, что каждый из 23 элементов идентичен и сочетается друг с другом.

Безграничные возможности Rolls-Royce Cullinan символично отражены в знаке бесконечности, появившемся в различных элементах отделки. Впервые этот знак был нанесен на знаменитый гидроплан Blue Bird K3 сэра Малькольма Кэмпбела (Sir Malcolm Campbell) в 1930-х, оснащенный двигателем Rolls-Royce. Знак бесконечности говорил о принадлежности к классу катеров без верхнего лимита скорости.

Мюллер-Отвос отметил:

«Линейка смелых моделей Black Badge привлекает все больше молодых искателей приключений, которые диктуют свои условия. Пришло время для самого темного и смелого представителя семейства Black Badge – Короля ночи, Cullinan Black Badge».

Cullinan Black Badge предстал перед российской публики в фирменном черном цвете кузова и темном салоне с контрастными элементами бирюзового цвета.

В рамках презентации г-н Мюллер-Отвос подтвердил, что по итогам 2019 года Россия стала крупнейшим рынком для Rolls-Royce Motor Cars в континентальной Европе. Продажи марки в 2019 году в России достигли рекордных значений за всю 109-летнюю историю в России, берущую отсчет с поставки первой модели Rolls-Royce в Санкт-Петербурге 1910 году. Клиентам передано впервые свыше 200 автомобилей.

На прошлой неделе Rolls-Royce Motor Cars объявила новый рекорд мировых продаж. В 2019 году компания передала клиентам 5 152 автомобиля, достигнув роста на впечатляющие 25% по сравнению с 2018 годом.