Nissan представил автономный электрокар 5

На Международном Автосалоне в Женеве представлен Nissan IMx KURO, тем самым состоялся европейский дебют электрического кроссовера IMx.

Kuro (что по-японски значит «черный») создан на базе концепт-кара IMx, впервые показанного на Токийском автосалоне в октябре 2017 года. Теперь он получил новую черную отделку интерьера и колес, модернизированную радиаторную решетку и оригинальный темно-серый цвет кузова.

IMx KURO дает представление о будущем стратегии Intelligent mobility, определяющей взгляды Nissan на то, что служит источником энергии для автомобилей, как они движутся и как интегрируются в жизнь общества. Инновационный концепт-кар призван усилить взаимосвязь водителя с автомобилем – как с доверенным, надежным партнером, обеспечивающим более безопасные, удобные и увлекательные поездки.

Еще одно новшество Nissan IMx KURO – реализация новаторской технологии Nissan Brain-to-Vehicle – B2V. Система B2V воспринимает и анализирует сигналы, поступающие от мозга водителя, чтобы помогать ему в управлении автомобилем. Одновременно B2V помогает системам автомобиля (работающим в режимах автономного или ручного управления) «учиться» у водителя.

«Концептуальный электрический кроссовер IMx KURO воплощает будущее стратегии Intelligent mobility от Nissan, – говорит Хосе Муньос (Jose Munoz), главный исполнительный директор Nissan. – Она отражает стремление Nissan изменить коммуникацию человека с автомобилем, а также взаимодействие автомобилей с обществом – в ближайшем будущем и в последующие годы».

Nissan Intelligent Driving: более увлекательные поездки на автомобиле.

Основное техническое новшество Nissan IMx KURO – будущая версия системы ProPILOT, способная работать совершенно автономно. Когда водитель выбирает режим ProPILOT, система убирает рулевое колесо под панель управления и откидывает спинки всех сидений. Это создает больше свободного места для водителя и позволяет всем людям в салоне расслабиться и наслаждаться общением. Когда выбран ручной режим управления, система возвращает рулевое колесо и сиденья в исходное положение, плавно передавая управление человеку.

Технология B2V, представленная на Nissan IMx KURO, обещает уменьшить время реакции автомобиля на управляющие действия и позволить ему адаптироваться к манере вождения, чтобы поездки стали еще приятнее. Новая система Nissan появилась в результате исследований методов расшифровки сигналов от мозга водителя. На основании этих сигналов B2V прогнозирует последующие действия водителя или определяет ситуации, когда он испытывает дискомфорт.

Созданная Nissan технология B2V – первая в мире разработка такого рода. Она предполагает, что водитель носит устройство, измеряющее волновую активность мозга и подающее сигналы, которые затем анализируются системами автономного вождения. Эти системы предвидят, какое движение намерен совершить водитель, и предпринимают соответствующие действия (например, поворачивая рулевое колесо или активируя тормозные механизмы), на 0,2 – 0,5 секунды опережая водителя. При этом вмешательство систем остается практически незаметным.

Nissan Intelligent Power: легкость и удовольствие от вождения электромобиля.

Экологически чистый концепт-кар Nissan IMx KURO построен на новой платформе электромобилей Nissan, гарантирующей максимальную эффективность. Она позволяет сделать пол в салоне автомобиля совершенно ровным; в результате увеличивается внутреннее пространство, и улучшаются динамические характеристики. Благодаря низко расположенному центру тяжести шасси обеспечивается острая управляемость, способная изменить стандарты в сегменте кроссоверов.

Мощный, но бесшумный силовой агрегат повышает удовольствие от вождения. «Движущей силой» IMx KURO служат два мощных электродвигателя (передний и задний), обеспечивающие концепт-кару возможности полноприводного автомобиля. В совокупности они обладают мощностью в 320 кВт и развивают потрясающий крутящий момент – 700 Н·м (больше, чем у суперкара Nissan GT-R). Энергия поступает от аккумуляторной батареи с большой емкостью, которая сконструирована заново для увеличения плотности энергии. Новая батарея обеспечивает IMx KURO пробег более 600 км без подзарядки, поэтому пассажиры могут наслаждаться дальними поездками.

Nissan Intelligent Integration: электромобиль как часть социальной инфраструктуры.

Nissan IMx KURO может внести вклад в развитие социальной инфраструктуры как ни один другой автомобиль. Например, после того как IMx KURO отвез своего хозяина в аэропорт, он может самостоятельно припарковаться на выделенной площадке, подключиться к местной электросети и работать в качестве виртуальной электростанции, возвращая энергию в сеть. (Эта функция дополняет функции передачи энергии от автомобиля к индивидуальному жилому дому и от автомобиля к многоквартирному зданию.)

Когда владелец возвращается, IMx KURO может встретить его у терминала прилета и доставить домой. Весь процесс осуществляется эффективно, отчасти благодаря повышенной емкости батареи и технологиям подключения автомобиля к цифровой среде, таким как Seamless Autonomous Mobility – SAM.

Новая философия дизайна автомобилей для эры автономного вождения.

До сих пор автомобили проектировались по принципу четкой дифференциации внешнего вида и интерьера. Дизайн экстерьера создавал впечатление защищенности от внешней среды, а дизайн интерьера создавал внутреннюю среду, позволяющую водителю сконцентрироваться на управлении.

Такая целевая дифференциация, вероятно, изменится с появлением полностью автономных автомобилей. Дизайнеры Nissan стремились по-новому осмыслить интерьер IMx, чтобы создать ощущение открытости, но сохранить чувство неприкосновенности личного пространства. Для этой цели они попытались создать среду, которая объединяет интерьер автомобиля и окружающее его пространство.

Кроме того, они хотели, чтобы дизайн отражал важнейшие атрибуты электромобилей – бесшумных, плавных и наполненных светом, но одновременно мощных и динамичных. Специалисты Nissan черпали вдохновение в японских концепциях “ma” (чувство пространства и времени) и “wa”: (гармония), чтобы выразить сосуществование двух, казалось бы, противоречащих друг другу понятий – «покоя» и «движения».

Экстерьер: отражение уникальных характеристик электромобилей.

После дебюта IMx на Автосалоне в Токио команда дизайнеров Nissan под руководством Альфонсо Альбайса (Alfonso Albaisa), старшего вице-президента концерна по дизайну, внесла некоторые небольшие, но важные изменения в автомобиль – чем и объясняется новое название KURO.

Команда упростила радиаторную решетку, чтобы она выглядела более мощной и прочной. Кроме того, изменился цвет: с жемчужно-белого на глубокий дымчато-серый с черными элементами на колесах и в отделке салона. Новое цветовое решение преобразовало IMx, придав ему более брутальный вид.

Идея стилистических изменений заключалась в следующем. Дизайнеры хотели проверить, сможет ли концепт-кар IMx, воплощающий лидерство Nissan в области автономного вождения и электромобилей, выполнять эту задачу, получив другую, более мужественную внешность.

Основные элементы дизайна, которые столь впечатлили зрителей в Токио, остались неизменными – от знакомой радиаторной решетки с V-образным элементом, символизирующим движение, до мягких линий, которые, поднимаясь, текут к капоту и задней части кузова. Широкие поверхности передних крыльев с оригинальной формой начинаются от радиаторной решетки и плавно переходят в боковины кузова, создавая эффект слоев.

«После Токийского автосалона моя команда и я продолжили изучение потенциала IMx, – рассказывает Альбайса. – Мы задались вопросом, можно ли превратить базовый концепт IMx в нечто, больше похожее на кроссовер, сделав лишь несколько относительно простых изменений в деталях, акцентах и цветах».

«Вместе взятые, эти небольшие изменения придали IMx KURO абсолютно иную индивидуальность, что и отражает добавление в название слова KURO. Новый IMx выглядит целеустремленным и неразрушимым. Нам кажется, что это интересная позиция для данного концепта и для применения технологий, которые демонстрируются на этом автомобиле».

Интерьер: просторный, расслабляющий, лаконичный.

Интерьер IMx KURO сохраняет верность базовой концепции пространства, которую можно видеть в традиционном японском доме. Эта концепция создает впечатление открытости.

В качестве фона на панорамной панели управления (OLED) отражается окружающее автомобиль пространство. Отдельный дисплей с рисунком «под дерево», расположенный под панелью управления и заходящий на внутренние панели дверей, дает пассажирам тонкий намек на то, что происходит снаружи – подобно “shoji”, традиционной японской бумажной ширме.

Диагональный узор “katanagare” на сиденьях выгравирован лазерным резаком. Подголовники (с узором, как у “kumiki” – японской головоломки-паззла из деревянных деталей) состоят из подушек из силиконового материала и рамы, выполненной на 3D-принтере.

С помощью системы искусственного интеллекта водитель может оперировать функциями панели управления, используя только движения глаз и жесты рук. Такой интуитивно понятный интерфейс уменьшает число физических органов управления и переключателей. В результате, салон IMx становится простым, лаконичным, но очень эффективным, а также обеспечивает для пассажиров максимальный комфорт.