Nissan представил автономный электрокар

Kuro (что по-японски значит «черный») создан на базе концепт-кара IMx, впервые показанного на Токийском автосалоне в октябре 2017 года. Теперь он получил новую черную отделку интерьера и колес, модернизированную радиаторную решетку и оригинальный темно-серый цвет кузова.
IMx KURO дает представление о будущем стратегии Intelligent mobility, определяющей взгляды Nissan на то, что служит источником энергии для автомобилей, как они движутся и как интегрируются в жизнь общества. Инновационный концепт-кар призван усилить взаимосвязь водителя с автомобилем – как с доверенным, надежным партнером, обеспечивающим более безопасные, удобные и увлекательные поездки.
Еще одно новшество Nissan IMx KURO – реализация новаторской технологии Nissan Brain-to-Vehicle – B2V. Система B2V воспринимает и анализирует сигналы, поступающие от мозга водителя, чтобы помогать ему в управлении автомобилем. Одновременно B2V помогает системам автомобиля (работающим в режимах автономного или ручного управления) «учиться» у водителя.
«Концептуальный электрический кроссовер IMx KURO воплощает будущее стратегии Intelligent mobility от Nissan, – говорит Хосе Муньос (Jose Munoz), главный исполнительный директор Nissan. – Она отражает стремление Nissan изменить коммуникацию человека с автомобилем, а также взаимодействие автомобилей с обществом – в ближайшем будущем и в последующие годы».
Основное техническое новшество Nissan IMx KURO – будущая версия системы ProPILOT, способная работать совершенно автономно. Когда водитель выбирает режим ProPILOT, система убирает рулевое колесо под панель управления и откидывает спинки всех сидений. Это создает больше свободного места для водителя и позволяет всем людям в салоне расслабиться и наслаждаться общением. Когда выбран ручной режим управления, система возвращает рулевое колесо и сиденья в исходное положение, плавно передавая управление человеку.
Технология B2V, представленная на Nissan IMx KURO, обещает уменьшить время реакции автомобиля на управляющие действия и позволить ему адаптироваться к манере вождения, чтобы поездки стали еще приятнее. Новая система Nissan появилась в результате исследований методов расшифровки сигналов от мозга водителя. На основании этих сигналов B2V прогнозирует последующие действия водителя или определяет ситуации, когда он испытывает дискомфорт.
Созданная Nissan технология B2V – первая в мире разработка такого рода. Она предполагает, что водитель носит устройство, измеряющее волновую активность мозга и подающее сигналы, которые затем анализируются системами автономного вождения. Эти системы предвидят, какое движение намерен совершить водитель, и предпринимают соответствующие действия (например, поворачивая рулевое колесо или активируя тормозные механизмы), на 0,2 – 0,5 секунды опережая водителя. При этом вмешательство систем остается практически незаметным.
Экологически чистый концепт-кар Nissan IMx KURO построен на новой платформе электромобилей Nissan, гарантирующей максимальную эффективность. Она позволяет сделать пол в салоне автомобиля совершенно ровным; в результате увеличивается внутреннее пространство, и улучшаются динамические характеристики. Благодаря низко расположенному центру тяжести шасси обеспечивается острая управляемость, способная изменить стандарты в сегменте кроссоверов.
Мощный, но бесшумный силовой агрегат повышает удовольствие от вождения. «Движущей силой» IMx KURO служат два мощных электродвигателя (передний и задний), обеспечивающие концепт-кару возможности полноприводного автомобиля. В совокупности они обладают мощностью в 320 кВт и развивают потрясающий крутящий момент – 700 Н·м (больше, чем у суперкара Nissan GT-R). Энергия поступает от аккумуляторной батареи с большой емкостью, которая сконструирована заново для увеличения плотности энергии. Новая батарея обеспечивает IMx KURO пробег более 600 км без подзарядки, поэтому пассажиры могут наслаждаться дальними поездками.
Nissan IMx KURO может внести вклад в развитие социальной инфраструктуры как ни один другой автомобиль. Например, после того как IMx KURO отвез своего хозяина в аэропорт, он может самостоятельно припарковаться на выделенной площадке, подключиться к местной электросети и работать в качестве виртуальной электростанции, возвращая энергию в сеть. (Эта функция дополняет функции передачи энергии от автомобиля к индивидуальному жилому дому и от автомобиля к многоквартирному зданию.)
Когда владелец возвращается, IMx KURO может встретить его у терминала прилета и доставить домой. Весь процесс осуществляется эффективно, отчасти благодаря повышенной емкости батареи и технологиям подключения автомобиля к цифровой среде, таким как Seamless Autonomous Mobility – SAM.
До сих пор автомобили проектировались по принципу четкой дифференциации внешнего вида и интерьера. Дизайн экстерьера создавал впечатление защищенности от внешней среды, а дизайн интерьера создавал внутреннюю среду, позволяющую водителю сконцентрироваться на управлении.
Такая целевая дифференциация, вероятно, изменится с появлением полностью автономных автомобилей. Дизайнеры Nissan стремились по-новому осмыслить интерьер IMx, чтобы создать ощущение открытости, но сохранить чувство неприкосновенности личного пространства. Для этой цели они попытались создать среду, которая объединяет интерьер автомобиля и окружающее его пространство.
Кроме того, они хотели, чтобы дизайн отражал важнейшие атрибуты электромобилей – бесшумных, плавных и наполненных светом, но одновременно мощных и динамичных. Специалисты Nissan черпали вдохновение в японских концепциях “ma” (чувство пространства и времени) и “wa”: (гармония), чтобы выразить сосуществование двух, казалось бы, противоречащих друг другу понятий – «покоя» и «движения».
После дебюта IMx на Автосалоне в Токио команда дизайнеров Nissan под руководством Альфонсо Альбайса (Alfonso Albaisa), старшего вице-президента концерна по дизайну, внесла некоторые небольшие, но важные изменения в автомобиль – чем и объясняется новое название KURO.
Команда упростила радиаторную решетку, чтобы она выглядела более мощной и прочной. Кроме того, изменился цвет: с жемчужно-белого на глубокий дымчато-серый с черными элементами на колесах и в отделке салона. Новое цветовое решение преобразовало IMx, придав ему более брутальный вид.
Идея стилистических изменений заключалась в следующем. Дизайнеры хотели проверить, сможет ли концепт-кар IMx, воплощающий лидерство Nissan в области автономного вождения и электромобилей, выполнять эту задачу, получив другую, более мужественную внешность.
Основные элементы дизайна, которые столь впечатлили зрителей в Токио, остались неизменными – от знакомой радиаторной решетки с V-образным элементом, символизирующим движение, до мягких линий, которые, поднимаясь, текут к капоту и задней части кузова. Широкие поверхности передних крыльев с оригинальной формой начинаются от радиаторной решетки и плавно переходят в боковины кузова, создавая эффект слоев.
«После Токийского автосалона моя команда и я продолжили изучение потенциала IMx, – рассказывает Альбайса. – Мы задались вопросом, можно ли превратить базовый концепт IMx в нечто, больше похожее на кроссовер, сделав лишь несколько относительно простых изменений в деталях, акцентах и цветах».
«Вместе взятые, эти небольшие изменения придали IMx KURO абсолютно иную индивидуальность, что и отражает добавление в название слова KURO. Новый IMx выглядит целеустремленным и неразрушимым. Нам кажется, что это интересная позиция для данного концепта и для применения технологий, которые демонстрируются на этом автомобиле».
Интерьер IMx KURO сохраняет верность базовой концепции пространства, которую можно видеть в традиционном японском доме. Эта концепция создает впечатление открытости.
В качестве фона на панорамной панели управления (OLED) отражается окружающее автомобиль пространство. Отдельный дисплей с рисунком «под дерево», расположенный под панелью управления и заходящий на внутренние панели дверей, дает пассажирам тонкий намек на то, что происходит снаружи – подобно “shoji”, традиционной японской бумажной ширме.
Диагональный узор “katanagare” на сиденьях выгравирован лазерным резаком. Подголовники (с узором, как у “kumiki” – японской головоломки-паззла из деревянных деталей) состоят из подушек из силиконового материала и рамы, выполненной на 3D-принтере.
С помощью системы искусственного интеллекта водитель может оперировать функциями панели управления, используя только движения глаз и жесты рук. Такой интуитивно понятный интерфейс уменьшает число физических органов управления и переключателей. В результате, салон IMx становится простым, лаконичным, но очень эффективным, а также обеспечивает для пассажиров максимальный комфорт.
C 2014 года www.amsrus.ru
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