Итоги продаж Volvo Cars за 2019 год

Volvo Cars объявляет, что 2019 год стал шестым подряд рекордным годом по объему мировых продаж компании с момента ее основания в 1927 году. Впервые за 93-летнюю историю Volvo Cars в минувшем году был преодолен рубеж в 700 000 реализованных автомобилей

Всего в мире в 2019 году шведским автопроизводителем было продано 705 452 автомобиля, что на 9,8% больше, чем годом ранее. Темпы роста на всех региональных рынках, где представлен бренд Volvo, оказались существенно выше среднего показателя по данным рынкам. В условиях стагнации на многих рынках новых автомобилей Volvo Cars удалось увеличить на них свою долю, в частности – в Китае, США и Европе.

В России Volvo Cars третий год подряд удается демонстрировать двузначный рост продаж – 13,8%. Всего за 2019 год на автомобилях Volvo остановило свой выбор 8 846 российских клиентов.

«В 2019 году нам удалось превзойти показатели предыдущего года и в абсолютном значении, и в темпах роста продаж, – отмечает Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia. – Благоприятное влияние оказал целый ряд факторов. Среди них и значительный рост интереса к новейшим моделям – флагманскому седану S90 и компактному кроссоверу ХС40, – и выход на рынок нового поколения универсала повышенной проходимости V60 Cross Country. Мы ищем новые пути к клиенту, предлагая ему самые современные подходы к мобильности. Первыми в России мы предложили сервис подписки на автомобили Volvo Car Drive. Все квоты на автомобили в рамках программы подписки Volvo Car Drive были востребованы задолго до окончания года. Всё более привлекательными становятся и салоны наших дилеров, благодаря внедрению концепции Volvo Retail Experience».

Наибольший спрос в России в 2019 году вновь пришелся на модели линейки кроссоверов и внедорожников Volvo. Мировой бестселлер бренда, среднеразмерный кроссовер XC60, не только сохранил позиции лидера продаж и на российском рынке, но и улучшил показатели на 18% – за год было реализовано 3 365 автомобилей этой модели. Флагманский внедорожник ХС90 с результатом 2 073 проданных автомобиля занимает второе место. Спрос на компактный премиальный кроссовер ХС40 за год вырос на 105%, что позволило этой новой модели с результатом 1 898 проданных автомобилей не просто закрепиться в тройке наиболее популярных в линейке бренда, но и значительно приблизиться ко второй позиции.

Помимо безусловного рыночного успеха новейший Volvo XC40 был признан победителем Гран-при «За рулем» 2019 в категории «Компактный кроссовер», где было представлено еще 6 конкурирующих моделей. Флагман Volvo XC90 стал триумфатором ежегодной премии «Внедорожник года 2019» российского журнала «Клуб 4х4» в номинации «Полноразмерный кроссовер», обойдя 27 соперников.

В США впервые с 2007 года был превзойден рубеж в 100 000 реализованных автомобилей Volvo, продажи здесь составили 108 234 единицы, увеличившись за год на 10,1%. В Великобритании установлен рекорд с 1990 года. В Германии, где рост продаж оказался наиболее заметным и позволил превысить показатель в 50 000 реализованных автомобилей, был установлен рекорд за всю историю присутствия марки на данном рынке. Рост продаж в Китае составил 18,7% в годовом исчислении, а суммарное число продаж здесь – 154 961 проданный за год автомобиль – стало для бренда абсолютным рекордом годовых продаж на отдельно взятом рынке.

«Крайне приятно понимать, что впервые в нашей истории нам удалось продать более 700 000 автомобилей за год. При этом мы смогли увеличить свою рыночную долю в наиболее важных для нас регионах присутствия, – подводит итоги года президент и генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson). – Мы рассчитываем развивать эту позитивную тенденцию и в 2020 году, в частности и за счет вывода на рынок линейки Volvo Recharge, включающей в себя все электрические версии наших моделей и гибриды с возможностью подзарядки от внешнего источника (plug-in hybrids)».

Привлекательность современного модельного ряда Volvo и рыночный успех бренда весьма наглядно подчеркиваются фактом, что предыдущий годовой рекорд глобальных продаж (642 253 автомобиля в 2018 году) компании удалось преодолеть уже за месяц до окончания 2019 года. При этом декабрь стал наиболее удачным месяцем за всю историю Volvo Cars: в этом месяце в мире было реализовано 74 239 автомобилей, на 23,4% больше, чем годом ранее.

Декабрь Январь-Декабрь 2018 2019 Динамика 2018 2019 Динамика Европа 29 469 34 224 16,1% 317 838 340 605 7,2% (вкл. Россию) 1 076 1 147 25% 7 772 8 846 13,8% Китай 11 868 16 908 42,5% 130 593 154 961 18,7% США 8 826 12 360 40% 98 263 108 234 10,1% Др. рынки 9 994 10 747 7,5% 95 559 101 652 6,4% ВСЕГО 60 157 74 239 23,4% 642 253 705 452 9,8%

Наиболее популярными в мире моделями Volvo в 2019 году стали ХС60 (204 965 автомобилей, +9,4%), ХС40 (139 847 автомобилей, +84,4%) и ХС90 (100 729 автомобилей, +6,9%). Также отмечен значительный рост спроса на модели с силовыми установками, в той или иной форме использующими электроэнергию (электромобили и гибриды с подзарядкой от внешнего источника). За 2019 год клиенты приобрели или заказали в общей сложности 45 933 версий plug-in hybrid – на 22,9% больше, чем годом ранее, и почти вдвое больше, чем два года назад.

В новом 2020 году помимо продвижения своего полностью обновленного модельного ряда с традиционными силовыми агрегатами Volvo выйдет на рынок с активным предложением моделей линейки Recharge в самых разных регионах мира. В планах шведского производителя – развить данное предложение до такой степени, чтобы гибриды plug-in могли уже в 2020 году составить до 20% общего объема продаж бренда. На сегодняшний день Volvo Cars является единственным в мире производителем, любая модель которого доступна и в версии гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника.