В шотландском Глазго появились китайские электробусы BYD с британскими кузовами

Китайская компания BYD входит в тройку мировых производителей электробусов: пассажирские машины под этой маркой работают во многих странах мира, от США и Колумбии до Дании и Нидерландов – Авто Ревю

Теперь к ним присоединилась и Шотландия. На маршруты Глазго недавно вышли два новейших электробуса BYD модели Enviro 200EV.

Технически шотландские электрические аппараты ничего революционного не несут. Это обычные 11-метровые одноэтажные автобусы с 36 сидячими местами при 75 общих. В салоне, естественно, есть кондиционер, Wi-Fi и USB-порты для зарядки гаджетов. Емкость батарей не сообщается, но известно, что максимальный заявленный пробег на одной зарядке у такого электробуса составляет 160 миль (чуть больше 250 км), а в движение его приводят два электромотора в портальном заднем мосту суммарной мощностью 180 кВт.

Интересны их кузова — они несут марку ADL. Под этой заурядной аббревиатурой скрывается союз двух старинных английских автобусостроителей, фирм Alexander и Dennis. Они существуют уже более ста лет и имеют большой авторитет в автобусном мире, производя различные машины не только для внутреннего рынка, но и на экспорт.

Но почему китайцы решили доверить выпуск кузовов британцам? Оказывается, выбор кузовостроителя обусловлен положениями тендера, по которому BYD получил полтора миллиона фунтов стерлингов от специального «зеленого» фонда правительства Шотландии, который активно продвигает внедрение экологически безвредного транспорта. В частности, сообщается, что у Глазго есть амбициозный план стать первым британским городом с нулевым уровнем выбросов углерода к 2030 году. Ну а новые электробусы должны помочь добиться этого как можно скорее.