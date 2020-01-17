Коммерческие результаты Groupe PSA за 2019

Курс на электрификацию: на первом этапе реализации программы электрификации модельного ряда к 2025 году выпущено 10 новых моделей

Доля рынка в Европе — 16,8%

Подразделения по всему миру нацелены на рост и развитие устойчивого производства

В 2019 году Groupe PSA реализовала 3,5 млн. автомобилей

«В условиях быстро меняющихся рынков наши подразделения во всех регионах нацелены на достижение высоких результатов, повышение прибыли от продаж и уровня удовлетворенности клиентов. В основе этого стремления лежат ключевые модели и технологические стратегии концерна, которые поддерживают наши долгосрочные планы по предоставлению нашим клиентам экологически безопасных решений и продуктов, и противодействию эффектам глобального потепления», — комментирует председатель правления Groupe PSA Карлос Таварес.

Цель — стать ведущим игроком на рынке электромобилей

Groupe PSA уже выпустила 10 новых гибридных и полностью электрических моделей, а с 2025 года планирует электрофицировать весь модельный ряд, 50% которого перейдет на электричество к концу 2021 года с выпуском 13 дополнительных версий моделей на электротяге.

С 2019 года все новые модели, выпускаемые Groupe PSA, оснащаются полностью электрическим или гибридным двигателем. Заказы автомобилей с низким уровнем вредных выбросов соответствуют ожиданиям компании в отношении достижения поставленных целей и обеспечения соответствия европейским нормам выбросов CO2 в 2020 году с первого дня.

Признанный экспертный опыт компании, а также совместная работа с партнерами и дилерами позволяют производить и предлагать клиентам широкий ассортимент моделей и современных сервисов для повседневной жизни, которые соответствуют их ожиданиям.

Рост продаж легких коммерческих автомобилей (LCV)

Продукция Groupe PSA призвана удовлетворять самые разнообразные потребности клиентов. В 2019 году компания реализовала 765 000 транспортных средств (из которых 554 000 пришлось на LCV и 211 000 — на различные легковые автомобили) и укрепила позиции на европейском рынке с долей 25,1%. Во многом успеха удалось достичь благодаря обновлению линейки компактных и среднеразмерных фургонов за последние три года.

С 2020 года Peugeot Expert, Citroën Jumpy и Opel Vivaro получат полностью электрические версии, а электрификация всей линейки LCV (и их пассажирских аналогов) произойдет к 2021 году.

В Латинской Америке развитие сегмента LCV продвигается хорошими темпами. Компания вывела на рынок региона широкий ассортимент продуктов и сервисов для LCV. Среднеразмерные фургоны Peugeot, Citroën и Opel позволили добиться успеха и в Евразии.

Европа: нацеленность на результат

Благодаря политике управления, ориентированной на достижение целей по снижению выбросов CO2, компания сохранила свои позиции, заняв долю в 16,8% на рынке, рост которого составил всего 1,3%, показав позитивную динамику в основных странах, в частности, в Италии (+0,5 п.п.) и Испании (+0,2 п.п.), а также сохранив рыночную долю во Франции и Великобритании при небольшом спаде в Германии (-0,6 п.п.).

Для Peugeot 2019-й стал годом консолидации. Бренд полностью обновил модели B-класса, чтобы поддержать продажи в 2020 году. Новая линейка электрофицированных моделей во главе с Peugeot e-208 и e-2008, а также версии Peugeot 3008 Hybrid и 508 Hybrid в кузове седан и универсал уже доступны для клиентов B2B и B2C, и отличаются одним из самых низких уровней выбросов CO2 на рынке.

Citroën показал самый уверенный рост среди 12 наиболее популярных автомобильных брендов в Европе, увеличив доли на основных рынках. Таких результатов удалось достичь благодаря кроссоверу C5 Aircross, выпущенному в январе 2019 года, гибридная версия которого станет доступна в 2020 году.

Продажи DS Automobiles выросли во всем мире, особенно во второй половине года (+56%), что обусловлено успешным обновлением модельного ряда. Модели DS 7 CROSSBACK и DS 3 CROSSBACK заняли хорошие позиции на основном для бренда рынке – Франции. Высокие показатели также связаны с расширением эксклюзивной дистрибьюторской сети DS, которая теперь насчитывает 356 точек продаж.

Стратегия Opel Vauxhall сфокусирована на прибыльных каналах сбыта и сегментах рынка. Благодаря последовательному внедрению стратегии ключевых моделей Opel Vauxhall предпринимает шаги для достижения амбициозных целей по выбросам CO2 в будущем. Особенно успешно показали себя кроссоверы Grandland X (+29%) и Crossland X (+28%), и легкие коммерческие автомобили (+20%).

Ближний Восток – Африка: увеличение доли на основных рынках

Несмотря на общее снижение продаж в регионе на 100 000 единиц, рыночная доля Groupe PSA по сравнению с 2018 годом увеличилась на 0,4 процентных пункта, до 9 100 автомобилей. Сильный рост наблюдался на рынках Турции (+2,1 п.п.), Египта (+6,1 п.п.) и Марокко (+2,1 п.п.). На динамику продаж в 2019 году оказало влияние сворачивание производства в Иране в мае 2018 года.

В середине сентября 2019 года было запущено производство на заводе в г. Кенитра, Марокко. Чтобы выйти на уровень 200 000 автомобилей к середине 2020 года, производственные мощности будут увеличены вдвое.

Китай и Юго-Восточная Азия: изменение бизнес-модели

Совместное предприятие DPCA изложило свои приоритеты в шестилетнем стратегическом плане, представленном в сентябре прошлого года. В его основе лежат прибыльные продажи, снижение точки безубыточности и прогрессивное увеличение объемов продаж автомобилей брендов Peugeot и Citroën. Бренд DS активно нацелен на рынок Китая и заканчивает разработку нового стратегического плана. Продажа долей Groupe PSA в совместном предприятии CAPSA также является частью этого плана. В 2020 году Groupe PSA выведет на китайский рынок пять моделей NEV.

В АСЕАН малазийское подразделение концерна под названием NAM запустило производство моделей Peugeot 3008 и 5008.

Латинская Америка: рыночный спад

В связи с непростой экономической и политической ситуацией самый большой спад наблюдался в Аргентине (-43%) и Чили (-11%). Благодаря успеху нового кроссовера C4 Cactus и линейке LCV продажи Groupe PSA выросли в Мексике (+13%), Бразилии (+2%) и на небольших рынках (в Колумбии, Эквадоре, Уругвае и на Кубе).

Индо-тихоокеанский регион: рост продаж в Японии

Несмотря на негативную динамику рынков, продажи в регионе слегка выросли. Продолжается устойчивый рост в Японии (+20%). Концерн Groupe PSA совместно со своим партнером AVTEC Ltd (CK Birla Group Co.) начал производство коробок передач в Индии (на заводе в г. Хосур) и готовится к выводу на рынок кроссовера C5 Aircross в 2020 году и новых революционных моделей Citroën местного производства в 2021 году.

Евразия: возвращение бренда Opel

Во второй половине 2019 года наблюдалось увеличение продаж в регионе, особенно в Украине и России. В Украине, благодаря усилию всех четырех брендов, продажи концерна растут быстрее рынка, бренд Opel был перезапущен в начале 2019 года и смог укрепить свои позиции, а во второй половине 2019 года на украинском рынке дебютировал бренд DS.

В условиях нисходящего тренда на российском рынке (-2.3%) продажи легких коммерческих автомобилей концерна увеличились благодаря Peugeot Traveller/Expert и Citroën SpaceTourer/Jumpy. Недавно Opel вернулся в Россию с моделями Zafira Life и Grandland X.

Консолидированные продажи в мире (CWS) по регионам

Консолидированные продажи в мире (тыс. ед.)

Европа Peugeot 2018 YTD(Дек) 1 231 327 2019 YTD(Дек) 1 198 579 Δ 19/18 YTD(Дек -2,7% Citroën 824 623 834 571 1,2% DS 46 013 56 393 22,6% Opel Vauxhall 1 004 197 940 020 -6,4% PSA 3 106 160 3 029 563 -2,5% Китай — Юго-Восточная Азия Peugeot 143 628 63 559 -55,7% Citroën 114 419 51 167 -55,3% DS 3 955 2 110 -46,6% Opel Vauxhall 581 248 -57,3% PSA 262 583 117 084 -55,4% Латинская Америка Peugeot 112 774 82 569 -26,8% Citroën 60 404 51 252 -15,2% DS 969 824 -15,0% Opel Vauxhall 1 110 1 094 -1,4% PSA 175 257 135 739 -22,5% Ближний Восток — Африка Peugeot 223 838 84 294 -62,3% Citroën 34 731 42 901 23,5% DS 1 440 1 879 30,5% Opel Vauxhall 31 989 35 192 10,0% PSA 291 998 164 266 -43,7% Индо-Тихоокеанский регион Peugeot 19 987 18 741 -6,2% Citroën 5 661 6 632 17,2% DS 831 1 266 52,3% Opel Vauxhall – – НП PSA 26 479 26 639 0.6% Евразия Peugeot 8 660 8 721 0,7% Citroën 6 391 6 302 -1,4% DS 57 40 -29,8% Opel Vauxhall 180 576 220,0% PSA 15 288 15 639 2,3% Консолидированные продажи в мире Peugeot 1 740 214 1 456 463 -16,3% Citroën 1 046 229 992 825 -5,1% DS 53 265 62 512 17,4% Opel Vauxhall 1 038 057 977 130 -5,9% PSA 3 877 765 3 488 930 -10,0%