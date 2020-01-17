Коммерческие результаты Groupe PSA за 2019

Коммерческие результаты Groupe PSA за 2019
17 января 22:11 2020
  • Курс на электрификацию: на первом этапе реализации программы электрификации модельного ряда к 2025 году выпущено 10 новых моделей
  • Доля рынка в Европе — 16,8%
  • Подразделения по всему миру нацелены на рост и развитие устойчивого производства

В 2019 году Groupe PSA реализовала 3,5 млн. автомобилей

«В условиях быстро меняющихся рынков наши подразделения во всех регионах нацелены на достижение высоких результатов, повышение прибыли от продаж и уровня удовлетворенности клиентов. В основе этого стремления лежат ключевые модели и технологические стратегии концерна, которые поддерживают наши долгосрочные планы по предоставлению нашим клиентам экологически безопасных решений и продуктов, и противодействию эффектам глобального потепления», — комментирует председатель правления Groupe PSA Карлос Таварес.

Цель — стать ведущим игроком на рынке электромобилей

Groupe PSA уже выпустила 10 новых гибридных и полностью электрических моделей, а с 2025 года планирует электрофицировать весь модельный ряд, 50% которого перейдет на электричество к концу 2021 года с выпуском 13 дополнительных версий моделей на электротяге.

С 2019 года все новые модели, выпускаемые Groupe PSA, оснащаются полностью электрическим или гибридным двигателем. Заказы автомобилей с низким уровнем вредных выбросов соответствуют ожиданиям компании в отношении достижения поставленных целей и обеспечения соответствия европейским нормам выбросов CO2 в 2020 году с первого дня.

Признанный экспертный опыт компании, а также совместная работа с партнерами и дилерами позволяют производить и предлагать клиентам широкий ассортимент моделей и современных сервисов для повседневной жизни, которые соответствуют их ожиданиям.Groupe PSA

Рост продаж легких коммерческих автомобилей (LCV)

Продукция Groupe PSA призвана удовлетворять самые разнообразные потребности клиентов. В 2019 году компания реализовала 765 000 транспортных средств (из которых 554 000 пришлось на LCV и 211 000 — на различные легковые автомобили) и укрепила позиции на европейском рынке с долей 25,1%. Во многом успеха удалось достичь благодаря обновлению линейки компактных и среднеразмерных фургонов за последние три года.

С 2020 года Peugeot Expert, Citroën Jumpy и Opel Vivaro получат полностью электрические версии, а электрификация всей линейки LCV (и их пассажирских аналогов) произойдет к 2021 году.

В Латинской Америке развитие сегмента LCV продвигается хорошими темпами. Компания вывела на рынок региона широкий ассортимент продуктов и сервисов для LCV. Среднеразмерные фургоны Peugeot, Citroën и Opel позволили добиться успеха и в Евразии.

Европа: нацеленность на результат

Благодаря политике управления, ориентированной на достижение целей по снижению выбросов CO2, компания сохранила свои позиции, заняв долю в 16,8% на рынке, рост которого составил всего 1,3%, показав позитивную динамику в основных странах, в частности, в Италии (+0,5 п.п.) и Испании (+0,2 п.п.), а также сохранив рыночную долю во Франции и Великобритании при небольшом спаде в Германии (-0,6 п.п.).

Для Peugeot 2019-й стал годом консолидации. Бренд полностью обновил модели B-класса, чтобы поддержать продажи в 2020 году. Новая линейка электрофицированных моделей во главе с Peugeot e-208 и e-2008, а также версии Peugeot 3008 Hybrid и 508 Hybrid в кузове седан и универсал уже доступны для клиентов B2B и B2C, и отличаются одним из самых низких уровней выбросов CO2 на рынке.

Citroën показал самый уверенный рост среди 12 наиболее популярных автомобильных брендов в Европе, увеличив доли на основных рынках. Таких результатов удалось достичь благодаря кроссоверу C5 Aircross, выпущенному в январе 2019 года, гибридная версия которого станет доступна в 2020 году.

Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross

Продажи DS Automobiles выросли во всем мире, особенно во второй половине года (+56%), что обусловлено успешным обновлением модельного ряда. Модели DS 7 CROSSBACK и DS 3 CROSSBACK заняли хорошие позиции на основном для бренда рынке – Франции. Высокие показатели также связаны с расширением эксклюзивной дистрибьюторской сети DS, которая теперь насчитывает 356 точек продаж.

Стратегия Opel Vauxhall сфокусирована на прибыльных каналах сбыта и сегментах рынка. Благодаря последовательному внедрению стратегии ключевых моделей Opel Vauxhall предпринимает шаги для достижения амбициозных целей по выбросам CO2 в будущем. Особенно успешно показали себя кроссоверы Grandland X (+29%) и Crossland X (+28%), и легкие коммерческие автомобили (+20%).

Ближний Восток – Африка: увеличение доли на основных рынках

Несмотря на общее снижение продаж в регионе на 100 000 единиц, рыночная доля Groupe PSA по сравнению с 2018 годом увеличилась на 0,4 процентных пункта, до 9 100 автомобилей. Сильный рост наблюдался на рынках Турции (+2,1 п.п.), Египта (+6,1 п.п.) и Марокко (+2,1 п.п.). На динамику продаж в 2019 году оказало влияние сворачивание производства в Иране в мае 2018 года.

В середине сентября 2019 года было запущено производство на заводе в г. Кенитра, Марокко. Чтобы выйти на уровень 200 000 автомобилей к середине 2020 года, производственные мощности будут увеличены вдвое.

Китай и Юго-Восточная Азия: изменение бизнес-модели

Совместное предприятие DPCA изложило свои приоритеты в шестилетнем стратегическом плане, представленном в сентябре прошлого года. В его основе лежат прибыльные продажи, снижение точки безубыточности и прогрессивное увеличение объемов продаж автомобилей брендов Peugeot и Citroën. Бренд DS активно нацелен на рынок Китая и заканчивает разработку нового стратегического плана. Продажа долей Groupe PSA в совместном предприятии CAPSA также является частью этого плана. В 2020 году Groupe PSA выведет на китайский рынок пять моделей NEV.

В АСЕАН малазийское подразделение концерна под названием NAM запустило производство моделей Peugeot 3008 и 5008.

Латинская Америка: рыночный спад

В связи с непростой экономической и политической ситуацией самый большой спад наблюдался в Аргентине (-43%) и Чили (-11%). Благодаря успеху нового кроссовера C4 Cactus и линейке LCV продажи Groupe PSA выросли в Мексике (+13%), Бразилии (+2%) и на небольших рынках (в Колумбии, Эквадоре, Уругвае и на Кубе).

Индо-тихоокеанский регион: рост продаж в Японии

Несмотря на негативную динамику рынков, продажи в регионе слегка выросли. Продолжается устойчивый рост в Японии (+20%). Концерн Groupe PSA совместно со своим партнером AVTEC Ltd (CK Birla Group Co.) начал производство коробок передач в Индии (на заводе в г. Хосур) и готовится к выводу на рынок кроссовера C5 Aircross в 2020 году и новых революционных моделей Citroën местного производства в 2021 году.

Евразия: возвращение бренда Opel

Во второй половине 2019 года наблюдалось увеличение продаж в регионе, особенно в Украине и России. В Украине, благодаря усилию всех четырех брендов, продажи концерна растут быстрее рынка, бренд Opel был перезапущен в начале 2019 года и смог укрепить свои позиции, а во второй половине 2019 года на украинском рынке дебютировал бренд DS.

Opel Zafira Life 2019

Opel Zafira Life

В условиях нисходящего тренда на российском рынке (-2.3%) продажи легких коммерческих автомобилей концерна увеличились благодаря Peugeot Traveller/Expert и Citroën SpaceTourer/Jumpy. Недавно Opel вернулся в Россию с моделями Zafira Life и Grandland X.

Консолидированные продажи в мире (CWS)  по регионам

Консолидированные продажи в мире (тыс. ед.)

 

 

Европа

 

 

Peugeot

2018 YTD(Дек)

 

1 231 327

2019 YTD(Дек)

 

1 198 579

Δ 19/18 YTD(Дек

 

-2,7%

Citroën824 623834 5711,2%
DS46 01356 39322,6%
Opel Vauxhall1 004 197940 020-6,4%
PSA3 106 1603 029 563-2,5%
Китай — Юго-Восточная АзияPeugeot143 62863 559-55,7%
Citroën114 41951 167-55,3%
DS3 9552 110-46,6%
Opel Vauxhall581248-57,3%
PSA262 583117 084-55,4%
Латинская АмерикаPeugeot112 77482 569-26,8%
Citroën60 40451 252-15,2%
DS969824-15,0%
Opel Vauxhall1 1101 094-1,4%
PSA175 257135 739-22,5%
Ближний Восток — АфрикаPeugeot223 83884 294-62,3%
Citroën34 73142 90123,5%
DS1 4401 87930,5%
Opel Vauxhall31 98935 19210,0%
PSA291 998164 266-43,7%
Индо-Тихоокеанский регионPeugeot19 98718 741-6,2%
Citroën5 6616 63217,2%
DS8311 26652,3%
Opel VauxhallНП
PSA26 47926 6390.6%
ЕвразияPeugeot8 6608 7210,7%
Citroën6 3916 302-1,4%
DS5740-29,8%
Opel Vauxhall180576220,0%
PSA15 28815 6392,3%
Консолидированные продажи в миреPeugeot1 740 2141 456 463-16,3%
Citroën1 046 229992 825-5,1%
DS53 26562 51217,4%
Opel Vauxhall1 038 057977 130-5,9%
PSA3 877 7653 488 930-10,0%

 

Консолидированные продажи в миреPeugeot1 596 2161 456 463-8,8%
(за исключением Ирана)Citroën1 046 229992 825-5,1%
DS53 19062 51217,5%
Opel Vauxhall1 038 057977 130-5,9%
PSA3 733 6923 488 930-6,6%

 

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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