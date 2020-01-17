Команда “КАМАЗ-мастер” завоевала “золото” и “серебро” ралли “Дакар-2020”

Двенадцатый заключительный этап международного ралли-марафона “Дакар-2020” в Саудовской Аравии прошел по маршруту Харад – Киддия

Захватывающая дух гонка, длившаяся почти две недели, подходит к своему завершению. На первом после переезда из Южной Америки издании “Дакара” на Аравийском полуострове участникам остается сделать последний марш-бросок к финишу в Киддии. Первый камень этого города, который должен стать столицей развлечений и культуры Саудовской Аравии, был заложен в 2018 году. Просторный пригородный комплекс, находящийся примерно в 40 километрах от Эр-Рияда, будет включать в себя тематический и развлекательный парки, спорткомплексы мирового уровня и политематические центры искусства. Открытие для посетителей намечено на 2023 год. А пока здесь царит соревновательный дух “Дакара”.

Изначально дистанция заключительного спецучастка составляла 374 км, почти на 50% проложенного через дюны и пески, треть маршрута составляли гравийный и каменистый участки, оставшуюся часть – асфальтированное полотно. Но в связи со строительными работами на нефтяном объекте вблизи спортивной трассы организаторы приняли решение сократить его до 167 км. Такой ход, когда решается судьба титула, практически не оставлял пилотам и райдерам шансов на то, чтобы совершить рывок вперед и попытаться заскочить на первое место в общем зачете своей категории.

Вчерашний пример чешского пилота Алеша Лопрайса, потерявшего более двух часов в песках и дюнах пустыни Руб-эль-Хали, наглядно продемонстрировал, что в одно мгновение можно лишиться добытого преимущества и высокой позиции в генеральной классификации. Поэтому задачей экипажей “КАМАЗ-мастер” на пятницу был спокойный финиш на результат. Тем более временной задел, накопленный перед конкурентами, позволял россиянам не рисковать на дороге.

Лучшее время на двенадцатом этапе показал Андрей Каргинов, ставший двукратным победителем “Дакара”. Серебро гонки у Антона Шибалова. А для команды “КАМАЗ-мастер” этот титул стал 17-м в истории.

Владимир Чагин, руководитель команды “КАМАЗ-мастер”:

“Счастлив, что нам удалось порадовать наших многочисленных болельщиков и партнеров команды. Это была непростая победа, каждый участник команды “КАМАЗ-мастер” сделал все, чтобы ее добиться. “Дакар” на Аравийском полуострове порадовал интересными маршрутами и захватывающей борьбой. Искренне поздравляю всех, кто следил за нашим выступлением и помогал готовиться команде к этой сложнейшей гонке!”.

Андрей Каргинов, пилот экипажа №511:

“Я счастлив, что удалось одержать победу. За две недели мы преодолели непростые тысячи километров сложнейшими внедорожными маршрутами. Для нас было важно подтвердить первенство “КАМАЗ-мастера” в грузовом зачете “Дакара” и показать преимущество российской техники в новом для ралли-марафона регионе. Рад, что наша команда вновь стала первой и порадовала болельщиков в России и во всем мире”.

Антон Шибалов, пилот экипажа №516:

“Это была интереснейшая и захватывающая гонка с большим количеством борьбы и непростым спортивным маршрутом в новом для “Дакара” регионе. Очень рад, что наш экипаж завоевал серебро “Дакара”. Поздравляю с победой экипаж Андрея Каргинова. Мы благодарны всем болельщикам и партнерам нашей команды за поддержку”.

Впереди участников “Дакара” ждет специальная 20-километровая гонка “Гран-при Киддии”. Ее результаты не будут входить в итоговый зачет ралли-марафона. Финишный подиум многодневки 2020 года будет проходить до самого вечера. А на 19:00 по московскому времени запланировано начало церемонии награждения.

Грузовой зачет. Результаты 12-го этапа. Топ-10

Pos. № Name Make Time Gap 1 511 Andrey KARGINOV KAMAZ 01:28:41 00:00:00 2 528 Aliaksei VISHNEUSKI MAZ 01:30:42 00:02:01 3 500 Eduard NIKOLAEV KAMAZ 01:30:48 00:02:07 4 504 Martin MACIK IVECO 01:31:22 00:02:41 5 516 Anton SHIBALOV KAMAZ 01:31:34 00:02:53 6 502 Ales LOPRAIS PRAGA 01:31:59 00:03:18 7 508 Aleksandr VASILEVSKI MAZ 01:32:09 00:03:28 8 501 Martin VAN DEN BRINK RENAULT 01:33:07 00:04:26 9 509 Martin SOLTYS TATRA 01:33:08 00:04:27 10 501 Dmitry SOTNIKOV KAMAZ 01:34:42 00:05:51

Грузовой зачет. Генеральная классификация. Топ-10