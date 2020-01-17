G-Energy Team: 11-й этап – В шаге от финиша

Вчера финишировал 11-й спецучасток – второй из «супермарафонской» дистанции и предпоследний в программе «Дакара». Финиш всё ближе, поэтому даже малейшая ошибка может стоить хорошего результата – исправить её попросту уже некогда

За этот этап ралли «Дакар», которое впервые проводится на территории Саудовской Аравии, каравану участников предстояло проехать 379 «боевых» километров и 365-километровый лиазон. И только после этого вся гоночная техника возвращается на бивуак в Хараде, где ждут механики, готовые приступить к обслуживанию и ремонту.

После 10-го этапа абсолютно все участники самостоятельно готовили свои автомобили, мотоциклы и квадроциклы к сегодняшнему спецучастку, который вновь проходил по пескам и дюнам пустыни Руб-эль-Хали.

Первая половина «супермарафонского» этапа проводилась по маршруту из Харада и Шубайт. Вторая часть – обратный путь из Шубайта в Харад. Но несмотря на совпадение конечных точек, трасса двух дней совершенно разная. Караван участников проследовал через пустыню Руб-эль-Хали по следам искателей «черного золота», которые положили начало исследованию региона. А роднит треки двух дней только тот факт, что они проложены через пески и дюны.

Причём первые 80 километров 379-километрового спецучастка это самые крупные дюны Саудовской Аравии. На 10-м этапе пустыня не покорилась участникам – спецучасток пришлось сильно сократить. У гонщиков была вторая попытка.

Грузовики

В отличие от первой части марафонского спецучастка, вторая оказалась куда спокойнее – на финише обошлось без сенсаций. Лучшее время в «грузовом» зачёте показал лидер гонки Андрей Каргинов. Вслед за ним финишировали три других пилота «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, Антон Шибалов и Эдуард Николаев. Четыре экипажа российской команды финишировали достаточно плотно – их результаты уместились в 4 минуты и 18 секунд.

Пятое время показал экипаж команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович. Белорусский пилот отстал от победителя спецучастка на 12 минут 15 секунд, что, учитывая поломки предыдущего дня, неплохой результат.

Его товарищ по команде Алексей Вишневский финишировал на сегодняшнем спецучастке с 11-м результатом, а Александр Василевский стал 14-м, по-прежнему выполняя роль «быстрой технички».

В преддверии заключительного дня «Дакара» Андрей Каргинов лидирует, опережая идущего вторым Антона Шибалова на сорок минут. Выступающий на капотном грузовике «МАЗ» с логотипом G-Energy на борту Сергей Вязович – третий. Он проигрывает Шибалову чуть больше одного часа, в свою очередь опережая Дмитрия Сотникова на 57 минут.

Что ждет участников завтра

Заключительный этап «Дакара» не станет лёгкой прогулкой к финишному подиуму – это полноценный отрезок дистанции протяжённостью 447 километров, 374 из которых придутся на скоростной участок. Приняв старт а Хараде участники ралли-марафона должны будут добраться до развлекательного города-парка Киддия, который строится в сорока пяти километрах от столицы Саудовской Аравии, города Эр-Рияд.

Самое важное для гонщиков – сохранить самообладание и не бросаться в атаку сломя голову. Отыграть какое-то существенное отставание вряд ли получится, а вот ухудшить своё положение – очень даже возможно. Тем более, что на спецучастке будут представлены самые разные дорожные условия – примерно половина маршрута проложена через пески и дюны, треть по гравию и камням, а оставшуюся часть гонщики проедут по асфальту.

По окончании двенадцатого этапа участников марафона ждёт ещё одно испытание, но его результаты не будут входить в генеральную классификацию ралли-марафона «Дакар» – речь идёт о 20-километровой гонке «Гран-при Киддии».

Она состоится с 11:00 по 16:00 часов по местному времени (совпадающему с московским) вокруг территории парка Киддия. В этой гонке стартуют все те участники «Дакара», которые смогли добраться до финиша ралли-марафона своим ходом. Участники зачёта «Dakar Experience» в этой гонке поддержки участие не примут.

Одним из важнейших объектов на территории строящегося города-парка Киддии является кольцевая гоночная трасса. Потому неудивительно, что в качестве почётных гостей, которых пригласили на финишную церемонию для поддержки «Гран-при Киддии» и «Дакара», именитые гонщики из кольцевых дисциплин мото- и автоспорта.

Трёхкратный чемпион мира по кольцевым мотогонкам Лорис Капиросси, чемпион мира «Формулы 1» Дэймон Хилл, вице-чемпион «Формулы 1» Дэвид Култхард, победители суточного марафона «24 часа Ле-Ман» Алекс Вурц и Нико Хюлькенберг, а также многократный призёр этапов «Формулы 1» Ромен Грожан будут приветствовать участников двухнедельного внедорожного марафона.

Церемония торжественного финиша ралли «Дакар» официально началась в 11:00 – в это время официально открылась «раллийная деревня «Дакара». С 12:00 часов первые участники начали въезжать на финишный подиум. Начало церемонии награждения победителей гонки запланировано на 19:00. А дальше начнется концертная программа, где наконец-то все водители и райдеры, а также техники команд смогут расслабиться после двух напряженных гоночных недель.

Цитаты:

Сергей Вязович, руководитель спортивного коллектива «МАЗ-СПОРТавто», пилот экипажа № 503: