Команда «КАМАЗ-мастер»: Третий успех Шибалова на этапах “Дакара-2020”

Десятый этап международного ралли-марафона “Дакар-2020” в Саудовской Аравии прошел по маршруту Харад – Шубайтах

Особым событием для участников “Дакара” каждый год становится его марафонская часть, состоящая из двух этапов. В этот раз она пришлась на заключительную стадию гонки. Два этапа настоящего испытания, преодоления и максимальной отдачи. Когда рассчитывать приходится не только на мастерство и надежность техники, но и на благосклонность фортуны – один из важных факторов успешного завершения марафона. Ведь на финише сегодняшнего гоночного дня спортсменов не будут ждать механики – ремонт придется осуществлять своими силами и силами других участников “Дакара” в закрытом парке.

Поэтому перед стартом десятого этапа команды уделили особое внимание подготовке мотоциклов и автомобилей. Важно было посадить гонщиков на полностью исправную технику, способную выдержать более 1350 км двухдневного марафона, из которых 900 с лишним будут боевыми. И снабдить их набором необходимых запчастей на случай поломки. Немного легче в таких условиях командам, выставившим на “Дакар” несколько экипажей: в случае серьезных проблем другая машина может стать донором. Не стоит забывать и о том, что дополнительные запчасти на спортивной технике – это лишний вес, который сказывается на скорости автомобиля.

С учетом того, что весь маршрут пролегает через одну из самых крупных пустынь в мире Руб-эль-Хали, дополнительный вес на машине может сказаться на ходовых качествах в опасных песках и высоких дюнах. Малейшая ошибка при выборе скорости или курса рискуют обернуться серьезными последствиями и потерей преимущества, добытого на предыдущих этапах. История “Дакара” знает немало случаев, когда записные фавориты лишались высоких позиций и прекращали борьбу за “Золотого бедуина”.

Лидер общего грузового зачета Андрей Каргинов ушел на дистанцию в 534 км вслед за джипами. Следом за ним с отставанием в 30 секунд на старт вышел Сергей Вязович, занимающий третье место в генеральной классификации. Дмитрий Сотников отправился в путь с двухминутным гандикапом от партнера по “КАМАЗ-мастер”, а Антон Шибалов – через три минуты. Хорошая стартовка с точки зрения командной тактики, когда экипажи страхуют и помогают друг другу.

Первые 87 км спецучастка быстрее всех проехал Шибалов. 30 секунд проиграл Эдуард Николаев, и это несмотря на то, что перед его экипажем находилось большое количество внедорожников и грузовиков, что осложняло задачу пробираться вперед. В минуте от лидера – Сотников, в двух минутах – Каргинов. С учетом приличного запаса времени в “женерале” экипажу №511 важно было исключить возможный риск на дороге, и в быстром, но аккуратном темпе, оказаться на финише. Вязович же был вынужден остановиться в дюнах, потеряв более 20 минут.

Выбравшись из дюн, высокий темп прохождения в бескрайних песчаных просторах Руб-эль-Хали смогли поддержать пять экипажей – Шибалова, Сотникова, Николаева, Герта Хузинка, выступающего на гибриде, и Каргинова. На контрольной точке 223 км КАМАЗы №516 и №511 разделили всего две с половиной минуты. Не успев достигнуть и половины маршрута первого дня марафона, неприятный сюрприз внесла мать-природа. Уже с вечера окрестности города Харад, где расположился дакаровский бивуак, накрыло песчаной бурей. В среду сильный ветер поднимал мягкий песок, ухудшая видимость на трассе и создавая опасность для спортсменов и зрителей. И после того, как часть спортивного каравана достигла отметки 345 км, дирекция ралли приняла решение о досрочной остановке этапа.

В итоговой ведомости дня результаты гонщиков были зафиксированы на отметке 223 км. Таким образом, экипаж Антона Шибалова одержал третью победу на этапах “Дакара-2020”. В генеральной классификации перемещений по позициям не произошло, а Каргинов и Шибалов увеличили свой отрыв от Вязовича.

Антон Шибалов, пилот экипажа №516:

“Был интересный день, для нас он сложился хорошо. Единственной сложностью были спуски с дюн. Это очень опасно, и перевернувшийся Фернандо Алонсо смог в этом убедиться. Песок сегодня был мягким. Очень жаль, что из-за погодных условий отменили вторую часть этапа. Теперь остается подготовиться к завтрашнему старту, важно проехать надежно и сохранить результат”.

Участников “Дакара-2020” ждет завершающая часть марафонского этапа по маршруту Шубайтах – Харад. Его протяженность составит 744 км, 379 из которых придутся на спецучасток. Обратный путь будет проходить другим курсом, поэтому знакомых мест гонщики не увидят.

Грузовой зачет. Результаты 10-го этапа. Топ-10

Pos. № Name Make Time Gap 1 516 Anton SHIBALOV KAMAZ 02:12:12 00:00:00 2 501 Dmitry SOTNIKOV KAMAZ 02:13:20 00:01:08 3 500 Eduard NIKOLAEV KAMAZ 02:13:42 00:01:30 4 507 Gert HUZINK RENAULT 02:13:53 00:01:41 5 511 Andrey KARGINOV KAMAZ 02:14:39 00:02:27 6 521 Patrice GARROUSTE TATRA 02:17:57 00:05:45 7 504 Martin MACIK IVECO 02:18:53 00:06:41 8 505 Janus VAN KASTEREN IVECO 02:19:59 00:07:47 9 502 Ales LOPRAIS PRAGA 02:21:48 00:09:36 10 514 Pascal DE BAAR RENAULT 02:23:48 00:11:36

Грузовой зачет. Генеральная классификация после 10-го этапа. Топ-10