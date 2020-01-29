Bentley Continental GT выступит в гонке GP Ice Race

Подразделение Bentley Motorsport представляет специально подготовленный Continental GT, который выступит в гонке GP Ice Race 2020 в Цель-ам-Зее

Вслед за установленными Bentley рекордами скорости на льду в 2007 и 2011 годах Continental GT с двигателем W12 готов продолжить историю успеха британской марки и продемонстрировать высокую эффективность на льду в захватывающей гонке GP Ice Race, которая пройдет в Австрии 1-2 февраля 2020 года.

Bentley Continental GT Ice Race будет облачен в «ливрею», созданную в честь впечатляющего Gran Turismo, который установил рекорд в гонке Pikes Peak International Hill Climb в 2019 году, и оснащен тем же серийным двигателем TSI W12 с двойным турбонаддувом. Высокоэффективный 6,0-литровый двигатель, мощность которого составляет 635 л. с., а крутящий момент – 900 Н·м, разгоняет автомобиль с 0 до 100 км/ч всего за 3,7 с и обеспечивает максимальную скорость 333 км/ч. Трехкамерные пневматические пружины, 48-вольтовая активная система контроля кренов и тормоза с чугунными тормозными дисками обеспечивают точную управляемость Bentley Continental GT на ледяной трассе.

Пилотом Bentley Continental GT в Целль-ам-Зее станет Кэти Маннингс – участница Чемпионата мира по ралли среди юниоров. Победительница Чемпионата Европы по ралли (в женском зачете), бывшая ведущая телепрограммы Catie’s Amazing Machines («Удивительные машины Кэти») и дочь гонщика Криса Маннингса станет первой женщиной-пилотом современности, выступающей за Bentley Motorsport.

«Я не могла упустить шанс стать частью команды Bentley в Целль-ам-Зее. Этот автомобиль произвел на меня огромное впечатление, я до сих пор не могу поверить, что сяду за руль Bentley и буду участвовать в гонке на ледяном треке. Перед Рождеством я некоторое время тестировала этот впечатляющий автомобиль на льду. Мне казалось, что управлять им будет тяжело, но была потрясена его динамичностью, маневренностью и отзывчивостью. Он может двигаться как легкий раллийный автомобиль, и я не могу дождаться момента, когда буду участвовать в такой знаковой гонке», – отмечает Кэти.

Директор автоспортивного подразделения Bentley Пол Уильямс рассказывает:

«Я впервые управлял прототипом Continental GT на заснеженной дороге во время зимних тестов перед запуском этой модели в производство. Автомобиль демонстрирует невероятные устойчивость и управляемость на снегу и на льду, и я с нетерпением жду, когда он сможет проявить себя в таких условиях».

Continental GT Ice Race практически не отличается от серийной модели – небольшие изменения были внесены в конструкцию в целях соответствия требованиям безопасности: в задней части кузова был установлен каркас безопасности, используются бортовая система пожаротушения, гоночные сиденья и ремни безопасности. К изменениям, выходящим за рамки серийного производства, также относятся увеличение дорожного просвета, установка расширителей арок для увеличения расстояния между передними и задними колесами на 15 мм, установка шипованных шин Pirelli Scorpion, двух мощных лазерных фар и изготовленной на заказ системы выпуска отработавших газов от Akrapovic – компании, выпускающей такие системы для модели Continental GT. На крыше будет находиться специальный багажник с парой лыж Bomber Centenary Edition, выпущенных в честь столетия компании Bentley.

Гонка GP Ice Race, проходящая в течение двух дней в непредсказуемых условиях, станет новой главой в истории компании Bentley, традиционно испытывающей свои автомобили в самых экстремальных условиях. В соревновании, впервые проведенном в 1937 и возрожденном в прошлом году, принимает участие множество исторических и современных гоночных и раллийных автомобилей. В этот уикенд гонщикам предстоит состязаться на ледяной трассе, покрытой снегом, длиной более 600 м.