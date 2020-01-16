Итоги 2019 года для Toyota

По итогам 2019 года компания Toyota реализовала в России 125 992 автомобиля Toyota и Lexus. Доля продаж на российском рынке составила 7,2 %

Официальные дилеры Тойота реализовали 103 597 автомобилей, что позволило сохранить звание японского бренда № 1 на рынке. Ключевые модели Toyota — Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado, Camry и Hilux — традиционно лидируют в своих сегментах. Самый значимый вклад в продажи бренда внесли автомобили локального производства — Toyota Camry и Toyota RAV4.

В 2019 году Toyota Camry продолжила демонстрировать высокие результаты — покупателям было передано 34 017 седанов, опередив показатели 2018-го на 317 автомобилей. Таким образом, Toyota Camry подтвердила статус самой продаваемой модели бизнес-сегмента на рынке с долей 43,2 % и заняла 13-е место среди всех моделей-бестселлеров в России. Звание «Автомобиль года в России», полученное Camry в мае 2019 года, подтверждает справедливость этого первенства.

Один из самых ярких результатов года продемонстрировал Toyota RAV4. Модель непрерывно лидировала на российском рынке начиная с 2013 года, но в конце жизненного цикла закономерно утратила свои позиции в 2018-м, переместившись с 1-го места на 3-е. Запуск Toyota RAV4 пятого поколения в конце октября 2019 года уже в декабре вернул лидеру 1-е место в сегменте и позволил установить исторический рекорд продаж, а также войти в топ-5 самых продаваемых автомобилей России за месяц. В целом за 2019-й было реализовано 30 627 автомобилей, а доля в сегменте составила 13 %. При этом вклад нового кроссовера в общий результат года всего за два с небольшим месяца составил внушительные 27,4 %. Популярность самой ожидаемой новинки года в России подтверждена и мнением международных экспертов: в декабре 2019 года новый Toyota RAV4 получил самую престижную награду на родине модели — звание «Автомобиль года Японии».

Toyota Land Cruiser Prado был продан в количестве 15 146 экземпляров и продолжает лидировать в своем сегменте с долей 18 %. Первую позицию в своем классе сохранил и Toyota Land Cruiser 200 с результатом 6940 автомобилей и долей 33,2 %, а также Toyota Hiluх, проданный в количестве 3180 штук (с долей 45,8 %). В 2019 году внедорожники Toyota продолжили пользоваться доверием покупателей и уважением у профессионалов рынка: по результатам исследования «Рейтинги авто года — 2019», модели Toyota Land Cruiser были признаны лучшими по надежности и функциональности в своих ценовых сегментах. Land Cruiser 200 занял первое место в категории «Надежные автомобили» благодаря адаптированности к российским условиям, высоким эксплуатационным показателям узлов и агрегатов, большому сроку службы кузовных деталей, наличию систем помощи при вождении, безопасности и безупречной репутации. Land Cruiser Prado победил в сегменте «Многоцелевые автомобили» по совокупности ходовых качеств, проходимости, вместительности салона и багажного отсека, практичности и долговечности, а также благодаря большому выбору конфигурации авто. Кроме того, модели Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и Toyota Fortuner стали обладателями премии «Внедорожник года — 2019».

Другие модели бренда также продемонстрировали стабильные показатели: Toyota Fortuner разошелся в количестве 4776 автомобилей, яркий купе-кроссовер Toyota C-HR, обновившийся к концу года, показал хороший результат реализации (2361 автомобиль), Toyota Corolla нового поколения, которая вошла в шорт-лист ведущей международной премии «Автомобиль года», пользуется уверенным спросом (4986 проданных автомобилей), Toyota Alphard остается одним из лидеров в своем классе, найдя 744 новых покупателя, а Toyota Highlander практически повторил результат прошлого года, будучи проданным в количестве 1035 автомобилей.

В течение прошедшего года автомобили Toyota получили 15 престижных российских и международных наград, что служит прямым доказательством высокого уровня доверия клиентов и признания профессионального сообщества. В том числе благодаря этому бренд Toyota был признан самым ценным автомобильным брендом 2019 года в мире согласно рейтингу, составленному американским финансово-экономическим журналом Forbes. Также Тойота вошла в топ-5 в категории «Лучший иностранный корпоративный бренд» престижной премии Best Brands 2019, заняв четвертое место в рейтинге предпочтений российских потребителей среди всех иностранных компаний.