Команда Renault F1 Team приняла участие в Гран-при Франции

На финиш Гран-при Франции Даниэль Риккардо из Renault F1 Team пришел седьмым, а Нико Хюлькенберг — девятым, однако из-за применения штрафа после гонки Даниэль оказался за пределами очковой зоны, а Нико стал восьмым.

Даниэль стартовал с восьмого места, но на первом круге откатился на десятое. После раннего пит-стопа на 16-м круге и смены шин Medium на Hard он вернулся в борьбу, опередил оба болида Toro Rosso и устремился в погоню за McLaren. В самом конце гонки австралиец приблизился к Ландо Норрису и смог его опередить, однако из-за 10-секундного штрафа за обгон Норриса и Alfa Romeo Кими Райкконена с выходом за пределы трассы он оказался на одиннадцатой позиции в финальной классификации.

Нико упорно сражался всю гонку и пересек финишную черту девятым. Он стартовал тринадцатым на шинах Hard, отыграл несколько позиций и завяз в борьбе с Райкконеном за десятое место. Он сделал поздний пит-стоп, поменяв шины на Medium, но это не помогло ему обогнать Кими, в итоге немец занял девятое место, которое впоследствии стало восьмым из-за штрафа Даниэля.

Через сорок лет после первой победы Renault в Формуле-1 на Гран-при Франции Renault F1 Team занимает пятое место в Кубке конструкторов.

Даниэль начал гонку с 8-го места на шинах Pirelli Medium (желтые ободки), совершил пит-стоп на 16-м круге и установил новый комплект Hard (белые ободки).

Нико стартовал на шинах Hard, заехал на пит-стоп на 34-м круге и установил комплект Medium.

Нико Хюлькенберг, стартовал 13-м, финишировал 9-м: Я неплохо выступил сегодня и рад снова оказаться в первой десятке. Возможно, если бы я квалифицировался немного лучше, гонка сложилась бы иначе, но все равно, подняться с тринадцатого на девятое место — это хорошо. Я атаковал все 53 круга, но попал в трафик, а на Поль Рикар трудно обгонять. Автомобиль показывал сегодня отличный темп. Последние несколько кругов стали по-настоящему захватывающими с очень плотной борьбой и несколькими возможностями для обгона, и я очень рад, что мне удалось отыграть несколько мест. Мы снова подтвердили наш хороший гоночный темп, но нужно добиваться большего в квалификации.

Даниэль Риккардо, стартовал 8-м, финишировал 7-м: Я очень расстроен, что лишился заработанных очков из-за штрафа, тем более на домашней гонке для команды. Последний круг стал настоящим украшением гонки, я боролся изо всех сил, и это было здорово. Я считаю, что стоило попытаться улучшить свою позицию, и уверен, что французские болельщики и мои поклонники в Австралии получили удовольствие от просмотра. Очень жаль, что меня оштрафовали, но я собираюсь об этом забыть и двигаться дальше. В целом, я мощно рванул со стартовой решетки, но потом немного замешкался. Слишком рано затормозил в первом повороте, и сейчас понимаю, что не стоило так осторожничать. В результате пришлось упорно бороться за места всю оставшуюся гонку, но у нас все сложилось хорошо, без происшествий. Во Франции было много положительных моментов, и мы рассчитываем, в Австрии продолжить свой прогресс.