Nissan опроверг слухи о планах по выходу из альянса с Renault и Mitsubishi

Японский автоконцерн Nissan не имеет планов по выходу из альянса Renault – Nissan – Mitsubishi

В компании подчеркнули, что объединение является источником конкурентоспособности Nissan, помогающим компании добиваться устойчивого экономического роста и прибыли. Также отмечается, что руководство альянса является единственным органом, уполномоченным принимать организационные решения и вести управленческую деятельность, пишет агентство “ТАСС”.

“В последнее время в международных СМИ появились спекулятивные сообщения о позиции Nissan в отношении альянса (Renault – Nissan – Mitsubishi). Вопреки утверждениям в этих статьях, Nissan никоим образом не рассматривает возможность роспуска альянса”, – заявили в Nissan.

Ранее газета Financial Times опубликовала статью, в которой сообщила, что руководство Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлосом Гоном. По информации издания, план включал в себя полный разрыв между компаниями в технической и производственной областях, а также перестановки в правлении Nissan. Кроме того, утверждалось, что побег Карлоса Гона в Ливан не был причиной, но лишь способствовал увеличению уже существовавшей напряженности между членами объединения.

По материалам Автостат.