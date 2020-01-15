Maserati представляет специальную серию Royale

Красота может быть воплощена в драгоценном камне, в картине или в пейзаже. Элегантность, с другой стороны, не ограничена только застывшей натурой

Она может проявить себя в движении, в выражении или в разговоре. Проще говоря, элегантность – это красота в движении, и никакой другой автомобиль не движется более элегантно, чем Maserati, абсолютное воплощение динамической красоты.

На протяжении своей истории Maserati создавала уникальные модели и эксклюзивные серии. Среди них особое место занимает версия Royale 3-го поколения Quattroporte – рестайлинг модели, отличавшийся эксклюзивными синим и зеленым цветами кузова, улучшенными интерьерами с обитыми мягкой кожей сиденьями и обилием деревянных вставок на передней панели и дверных картах. Quattroporte Royale оснащался мощным 4,9-литровым двигателем V8, который развивал 300 л.с. Был выпущен всего 51 такой автомобиль.

Сегодня Maserati отдает дань уважения своему наследию, представляя специальную серию, которая несет то же имя и охватывает все модели с двигателями V6 в текущей линейке Maserati: будет выпущено всего 100 Maserati Quattroporte, Levante и Ghibli Royale с различными двигателями V6 – от 3,0-литрового дизельного мощностью 275 л.с. до бензиновых мощностью 350 л.с.

Новая специальная серия Royale предлагается в двух уникальных синем и зеленом цветах: Blu Royale и Verde Royale. В качестве финального штриха к элегантному внешнему облику Levante Royale комплектуется 21-дюймовыми колесными дисками Anteo цвета Антрацит, а Ghibli и Quattroporte – дисками Titanium цвета Антрацит. Все модели дисков специально разработаны для данной специальной серии и предлагаются в сочетании с серебристыми суппортами тормозов.

Интерьеры Royale, основанные на версии GranLusso, доступны с отделкой Zegna Pelletessuta™ ярко-коричневого цвета или двухцветной черной/ярко-коричневой кожей Pieno Fiore. Zegna Pelletessuta™ представляет собой «ткань» из плетеной кожи, которая выпускается эксклюзивно для интерьеров автомобилей Maserati. Соединяя давние итальянские традиции и современные инновационные технологии, данный материал изготовляется путем искусного переплетения полосок кожи Nappa для создания невероятно роскошной “ткани”, которая отличается легкостью, мягкостью и долговечностью.

Высокоглянцевые вставки («metal net» для Levante, «эбонит» для Ghibli и «black piano» для Quattroporte) и выразительная табличка One of 100 («Один из 100») придают законченный облик интерьеру, который также оборудуется аудиосистемой Bowers&Wilkins, люком в крыше с электроприводом и тонированными стеклами.

Специальная серия Royale отличается обширным оснащением благодаря входящим в стандартную комплектацию пакетам Cold Weather («зимний пакет»), Premium и Driving Assistance Plus (системы помощи водителю). При движении по городским улицам или в эксклюзивном дальнем путешествии высокомощная роскошь этих Maserati подкреплена беспрецедентно высоким уровнем безопасности. Maserati Levante, Quattroporte и Ghibli Royale оборудуются всеобъемлющими Системами помощи водителю, которые активно реагируют на потенциальные угрозы на дороге и повышают комфорт и безопасность водителя и пассажиров.

Как и остальной модельный ряд, специальная серия Royale оснащается информационно-развлекательной системой Maserati Touch Control Plus (MTC+) с 8,4-дюймовым сенсорным экраном, который занимает место в центре передней панели и отличается исключительной простотой использования. MTC+ позволяет управлять всеми основными функциями автомобиля, включая подогрев и вентиляцию передних сидений, подогрев рулевого колеса и управление шторкой заднего стекла (при наличии). На экран также выводится изображение с видеокамеры заднего вида с вспомогательными линями разметки для облегчения маневрирования.

Эта передовая система поддерживает интерфейсы подключения смартфонов Apple CarPlay® и Android Auto®. В дополнение к этому для пользователей iPhone® система Siri® компании Apple работает в качестве персонального помощника, позволяя осуществлять голосовое управление функциями автомобиля. Используя естественную речь, можно совершать звонки, открывать музыкальные файлы, сообщения, напоминания, электронные письма, интернет-сайты и выполнять множество других задач.

Хотя первые поставки запланированы на весну 2020 года, уже можно разместить заказ на данную специальную серию, ограниченную всего 100 автомобилями. В России будет доступен Maserati Levante Royale, цена стартует от 8 000 000 рублей.