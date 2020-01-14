Седьмой этап ралли Дакар-2020: Каргинов, Сотников и Шибалов – в топ-3

Седьмой этап международного ралли-марафона Дакар-2020 в Саудовской Аравии прошел по маршруту Эр-Рияд – Вади-эль-Давасир

Первая часть Дакара, включившая в себя почти половину общей дистанции в 7900 км, продолжилась днем отдыха для участников гонки. В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде спортсмены смогли перевести дух после изнуряющих шести этапов, а команды – привести в порядок спортивную технику, для которой минувшая неделя стала настоящим испытанием на прочность.

Переезд гонки из Южной Америки на Ближний Восток – повод познакомиться с новыми местами на Земле. Эр-Рияд с населением около 8 миллионов человек – крупнейший город королевства, его политический, культурный и научный центр. Свое название столица получила благодаря садам (Рияд – «сады» по-арабски). Теперь же одним из главных символов города являются башни – 302-метровая Бурдж Аль-Мамляка и 307-метровая Бурдж Рафал. А площадь Эр-Рияда, простирающегося более чем на 1500 км², почти в 15 раз превосходит Париж (105 км²).

Караван ралли отправился на маршрут длиной в 741 км, включающий в себя самый продолжительный 546-километровый спецучасток на нынешнем Дакаре. Путь на юго-запад лежал через горный хребет Тувайк к южной границе плато Неджд, где гонщиков ожидал бивуак в Вади-эль-Давасир. Разнообразие ландшафта – отличительная особенность гоночного дня. На протяжении всего маршрута раскинулись дюны и многокилометровые песчаные участки, разбавленные бездорожьем. А многочисленные переходы только осложняли жизнь штурманам – нужно было быть начеку каждую секунду, чтобы не заблудиться и не уйти с курса.

Хорошей новостью для всей команды КАМАЗ-мастер стал выход на старт экипажа Эдуарда Николаева, сошедшего на шестом этапе из-за технических проблем. Организаторы соревнования одобрили заявку россиян на возвращение в гонку, а механики успели подготовить грузовик под № 500 к выезду на трассу.

Отметим, что с недавних пор в регламенте Дакара появилось изменение, касающееся сошедших участников. Теперь каждый из них может воспользоваться так называемым джокером, то есть продолжить свое выступление, но в отдельном от общего зачета рейтинге. Данная возможность предоставляется участнику или команде только один раз за весь Дакар. Таким образом, Николаев стал участником отдельной классификации Dakar Experience.

Интересный факт: лидер общего зачета в грузовом классе Андрей Каргинов после шести этапов показывал девятое время в абсолюте (авто и грузовики) генеральной классификации, его напарник по КАМАЗ-мастер Антон Шибалов – десятое. На старт сегодняшнего спецучастка оба российских экипажа ушли вслед за двадцаткой внедорожников, что с учетом скоростного этапа давало определенное преимущество.

Лучшим по итогам спортивного дня стал Андрей Каргинов, проехавший 546 км за 5 часов 1 минуту 2 секунды. На каждой из временных отметок экипаж №511 показывал лучший результат и выиграл свой третий этап на Дакаре-2020.

Андрей Каргинов, пилот экипажа №511:

«Спецучасток был очень быстрым, весь день ехали на максимальной скорости. Сегодня не было много дюн, а те, что встречались, были не очень большими».

Андрей Мокеев, штурман экипажа № 511:

«Были места, где можно было уйти с курса. Были очень длинные привязки в 10, 12, 14 км. Очень много дорог на твердых и песчаных плато. Песка было не так много, больше пересекали песчаные хребты. Так целый день это и чередовалось. Но скоростных этапов было больше. Что касается обгонов, то никого перед собой не видели».

Успешным получился день и для Дмитрия Сотникова. По ходу дистанции он продемонстрировал высокий темп, что достаточно быстро позволило ему обогнать голландца Януса ван Кастерена и белоруса Сергея Вязовича. На финише Сотников уступил Каргинову всего 3 секунды.

Дмитрий Сотников, пилот экипажа №501:

«Всё прошло хорошо, мы обогнали ван Кастерена и Вязовича, подъехали к Шибалову и проехали за ним больше половины спецучастка. Задачей было подстраховать два лидирующих КАМАЗа, с чем мы справились, и привезли машину целой с хорошим результатом. Этап был длинным, средняя скорость составила 110 км/ч. Я бы сказал, что он получился скучноватым. Сегодня переезжали более рельефные и высокие дюны, как понимаю, с каждым днем мы приближаемся к самым сложным пескам».

Третий результат в протоколе седьмого этапа у Антона Шибалова (+2:05). Всего в четырех минутах позади него чех Алеш Лопрайс. Любопытным выглядит результат голландца Виктора Верштейена из команды Жерара де Роя: седьмое место и 12 с лишним минут отставания от Каргинова. Экипаж сошел с Дакара после третьего этапа, но продолжает выступление как участник Dakar Experience. Эдуард Николаев большую часть дистанции показывал четвертый результат, а на последней контрольной отметке проигрывал Каргинову 5 минут. В итоговом протоколе время россиянина выглядит не совсем понятным – 8 часов 58 минут 58 секунд. На момент написания релиза разъяснений от судей пока не поступило.

Антон Шибалов, пилот экипажа №516:

«Сегодня очень скоростной день. Несмотря на большую протяженность, проехали очень быстро. Проблем не было, интересный спецучасток, едем дальше».

В генеральной классификации серьезных перестановок не произошло. Экипаж Каргинова увеличил свое превосходство над Шибаловым и Вязовичем до 21 и 46 минут соответственно. Лопрайс опережает идущего пятым Мацика на 24 минуты. Сотников поднялся на шестое место, а японец Терухито Сугавара вошел в топ-10.

К большому сожалению, старт второй половины 42-го издания Дакара омрачился гибелью португальского мотоциклиста Паулу Гонсалвеша. Трагедия произошла на 276 км спецучастка. Прибывшие медики обнаружили гонщика без сознания. После проведения реанимационных мероприятий он был доставлен в больницу на вертолете, где врачи констатировали смерть 40-летнего райдера. Команда КАМАЗ-мастер выражает искренние соболезнования родным и близким Паулу…

Участникам Дакара-2020 предстоит проехать по маршруту восьмого этапа Вади-эль-Давасир – Вади-эль-Давасир. Его протяженность составит 713 км, 474 из которых будут боевыми. Кольцевой этап – это возможность отправиться на юг, где спортсменов ждут горные пейзажи, каньоны, дюнные поля и быстрый 40-километровый прямик.

Грузовой зачет. Результаты 7-го этапа. Топ-10

Pos. № Name Make Time Gap 1 511 Andrey KARGINOV KAMAZ 05:01:02 00:00:00 2 501 Dmitry SOTNIKOV KAMAZ 05:01:05 00:00:03 3 516 Anton SHIBALOV KAMAZ 05:03:07 00:02:05 4 502 Ales LOPRAIS PRAGA 05:07:19 00:06:17 5 503 Siarhei VIAZOVICH MAZ 05:10:38 00:09:36 6 506 Martin VAN DEN BRINK RENAULT 05:10:55 00:09:53 7 522 Victor WILLEM CORNE VERSTEIJNEN IVECO 05:13:47 00:12:45 8 521 Patrice GARROUSTE TATRA 05:15:04 00:14:02 9 528 Aliaksei VISHNEUSKI MAZ 05:17:29 00:16:27 10 514 Pascal DE BAAR HINO 05:19:47 00:18:45 … 500 Eduard NIKOLAEV KAMAZ 26:00:00 20:58:58*

* – штраф 12 часов

Грузовой зачет. Генеральная классификация после 7-го этапа. Топ-10