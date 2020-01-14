Kia объявляет о начале производства Seltos в России

Kia объявляет о начале производства Seltos в России
14 января 15:11 2020

Kia Motors Russia & CIS сообщает, что на заводе «Автотор» в Калининграде началось производство Seltos, нового компактного кроссовера марки. Seltos выгодно отличается от конкурентов благодаря своему утонченному спортивному дизайну, вместительности и техническим возможностям, обычно характерным для кроссоверов более старших классов

KIA Seltos производится на предприятии «Автотор» с двигателем 2,0 MPI и клиноцепным вариатором Smartstream IVT, а также вариант с турбонаддувным 1,6 T‑GDI и преселективной коробкой передач 7DCT. Позже будет также освоен  выпуск варианта с атмосферным бензиновым мотором 1,6 MPI и 6-ступенчатой автоматической гидротрансформаторной трансмиссией. Автомобили с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом.

Как и любая другая новая модель KIA, компактный кроссовер Seltos прошел цикл изнурительных испытаний в России прежде, чем попасть на производственную линию. За 4 месяца было пройдено 50 000 км в жестких условиях, что эквивалентно 150 000 км нормальной эксплуатации. За время испытаний моделировались разные режимы окружающей среды. Затем автомобиль полностью разобрали, чтобы инженеры KIA оценили состояние компонентов и устранили недостатки. Подробнее о том, как новый Seltos проходил адаптацию к особенностям российской эксплуатации рассказывает видео, размещенное на официальном канале Kia Motors Russia в Youtube.KIA Seltos на заводе «Автотор» в Калининграде

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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