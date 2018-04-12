Hankook выпустила новые шины для городских автобусов 3

Hankook пополнила свою линейку шин для городских автобусов новой моделью: SmartCity AU04+.

Эти шины, предназначенные для городского транспорта, впечатляют своей экономичностью и высочайшей износостойкостью. Рисунок протектора этих шин был специально адаптирован. Улучшенное расположение ребер, стабилизирующие трехмерные блоки протектора и оптимизированные зигзагообразные канавки обеспечивают превосходную тягу, не снижая при этом ресурса пробега. Из-за частых разгонов с места и торможений при движении по городу, автобусные шины испытывают высокую и неравномерную нагрузку. «Именно поэтому инженеры Hankook увеличили плечевую зону и модифицировали рисунок протектора шины SmartCity AU04+, что позволило добиться более равномерного износа. Улучшенный химический состав новой протекторной смеси делает шину более устойчивой к высоким температурам, снижая тем самым износ и увеличивая срок службы», — добавляет дипломированный инженер Клаус Краузе, вице-президент Hankook и глава Европейского технического центра в Ганновере.

При разработке шин компания Hankook уделяет особое внимание обеспечению безопасности. Это относится и ко всей линейке шин Hankook для городского транспорта. Как и AU03+, шина SmartCity AU04+ имеет усиленные боковины, защищающие ее от повреждений при контакте с бордюрным камнем. Кроме того, все три модели шин для городских автобусов обеспечивают впечатляюще короткий тормозной путь, а шины AU04+ демонстрируют к тому же великолепные характеристики на мокрой дороге, чему способствует улучшенное расположение прорезей в протекторе. Глубокий индикатор износа, встроенный в боковину шины SmartCity AU04+, позволяет легко определить состояние шины и предотвратить ее преждевременный выход из строя.

Шины SmartCity AU04+ предлагаются в размере 275/70R22.5 с маркировками M+S и 3PMSF (от англ. 3 Peak Mountain Snowflake).