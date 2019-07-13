Экватор сезона СМП РСКГ пройдет на казанской трассе

Экватор – самое время подводить промежуточные итоги и постепенно готовиться к оставшимся гонкам и битве за титулы.
Казанская трасса – не из легких и имеет довольно коварный характер. Задняя прямая является почти самой длинной в чемпионате (длиннее только прямая возвращения на Moscow Raceway, которую мы увидим через два этапа), и не учитывать это при настройке автомобилей невозможно. Завершается она очень интенсивным торможением перед довольно острым левым поворотом, который не единожды становился свидетелем разных инцидентов. Прим это не стоит забывать и про сильные перепады высот и хитрые комбинации скоростных и медленных поворотов.
В этот уикенд на трассу возвращаются юниоры, которые не принимали участия в предыдущем этапе СМП РСКГ: организаторы серии дали ребятам возможность спокойно подготовиться к экзаменам. В молодежном зачете среди пилотов “Академии ралли” выше всех в турнирной таблице расположился Петр Плотников, который имеет на своем счету 66 очков. В прошлом сезоне Петя был очень быстр в Казани, и в этот раз имеет высокие шансы на хороший результат: трасса для него уже не нова, опыта за плечами – несравнимо больше. Егор Фокин также подходит к казанскому этапу заряженным на борьбу. Не сумев набрать большого количества очков в Нижнем Новгороде из-за поломки, Егор будет стремиться отыграться на ближайшем этапе и улучшить свою четвертую позицию в зачетной таблице. Александр Буйлов продолжает набираться опыта в кузовных гонках и прогрессирует от заезда к заезду. Во время перерыва Саша активно тренировался, приняв участие в этапе чемпионата Республики Татарстан на этой трассе, где в двух гонках сумел дважды финишировать третьим, так что конфигурация и характер автодрома ему уже знакомы, и уже начиная с квалификации в пятницу он поедет на результат.
Максимального результата ждут многочисленные болельщики Владимира Череваня, который продолжает удерживать лидерство в общем зачете класса Туринг Лайт. В Смоленске опытному гонщику из Орла, практически в одну калитку выигрывавшему гонку за гонкой в начале сезона, было сложно бороться с более легкими автомобилями своих соперников. В Казани его машина наконец-то станет полегче, а опыта выступлений на трассах СМП РСКГ Владимиру не занимать, так что вероятность снова увидеть его на верхней ступени подиума очень велика.
В Туринге, который в этом году радует зрителей самыми длинными стартовыми списками, за “Академию ралли” продолжит выступать Антон Бадоев. Являясь единственным представителем команды в этом классе, он стабильно демонстрирует отличные результаты в квалификациях, требующие тщательного подхода к настройке машины. В гонках ему, к сожалению, не всегда везет, но даже при этом на данный момент Антон удерживает восьмую строчку “абсолюта” и все ближе подбирается к подиуму. Пожелаем ему удачи в Казани!
Петр Плотников: “Подготовка к этапу идет полным ходом. Мы тренировались на родной трассе в Санкт-Петербурге, много экспериментировали с настройками автомобиля. Трасса в Казани мне в прошлом году далась просто и стала первой, где мне удалось попасть на подиум. Теперь, в этом году, я очень хочу выиграть.”
Егор Фокин: “В Казани я уже в третий раз. Так уж получилось, что в Нижнем Новгороде последнюю гонку я завершил в самом конце пелотона, со сломанными тягами, зато на Казань ринг я приехал легким. Трасса достаточно быстрая, она как раз подходит легким, поэтому будем всех рвать и наверстывать упущенное.”
Александр Буйлов: “Чтобы проехать этап в Казани на результат, мы решили поехать на “разгонную” гонку за две недели до основного чемпионата, что мне очень помогло понять трассу, ее тонкости, обгонные места. Сейчас еще есть время для подготовки, и мы с командой используем его максимально эффективно: пробуем различные настройки, просматриваем телеметрию, разбираем видео с камер.”
C 2014 года www.amsrus.ru