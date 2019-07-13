Экватор сезона СМП РСКГ пройдет на казанской трассе

Автодрому Казань-ринг в столице Татарстана в этом году выпала честь принимать 13-14 июля четвертый этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), в ходе которого национальный чемпионат плавно перейдет ко второй части сезона.

Экватор – самое время подводить промежуточные итоги и постепенно готовиться к оставшимся гонкам и битве за титулы.

Казанская трасса – не из легких и имеет довольно коварный характер. Задняя прямая является почти самой длинной в чемпионате (длиннее только прямая возвращения на Moscow Raceway, которую мы увидим через два этапа), и не учитывать это при настройке автомобилей невозможно. Завершается она очень интенсивным торможением перед довольно острым левым поворотом, который не единожды становился свидетелем разных инцидентов. Прим это не стоит забывать и про сильные перепады высот и хитрые комбинации скоростных и медленных поворотов.

В этот уикенд на трассу возвращаются юниоры, которые не принимали участия в предыдущем этапе СМП РСКГ: организаторы серии дали ребятам возможность спокойно подготовиться к экзаменам. В молодежном зачете среди пилотов “Академии ралли” выше всех в турнирной таблице расположился Петр Плотников, который имеет на своем счету 66 очков. В прошлом сезоне Петя был очень быстр в Казани, и в этот раз имеет высокие шансы на хороший результат: трасса для него уже не нова, опыта за плечами – несравнимо больше. Егор Фокин также подходит к казанскому этапу заряженным на борьбу. Не сумев набрать большого количества очков в Нижнем Новгороде из-за поломки, Егор будет стремиться отыграться на ближайшем этапе и улучшить свою четвертую позицию в зачетной таблице. Александр Буйлов продолжает набираться опыта в кузовных гонках и прогрессирует от заезда к заезду. Во время перерыва Саша активно тренировался, приняв участие в этапе чемпионата Республики Татарстан на этой трассе, где в двух гонках сумел дважды финишировать третьим, так что конфигурация и характер автодрома ему уже знакомы, и уже начиная с квалификации в пятницу он поедет на результат.

Максимального результата ждут многочисленные болельщики Владимира Череваня, который продолжает удерживать лидерство в общем зачете класса Туринг Лайт. В Смоленске опытному гонщику из Орла, практически в одну калитку выигрывавшему гонку за гонкой в начале сезона, было сложно бороться с более легкими автомобилями своих соперников. В Казани его машина наконец-то станет полегче, а опыта выступлений на трассах СМП РСКГ Владимиру не занимать, так что вероятность снова увидеть его на верхней ступени подиума очень велика.

В Туринге, который в этом году радует зрителей самыми длинными стартовыми списками, за “Академию ралли” продолжит выступать Антон Бадоев. Являясь единственным представителем команды в этом классе, он стабильно демонстрирует отличные результаты в квалификациях, требующие тщательного подхода к настройке машины. В гонках ему, к сожалению, не всегда везет, но даже при этом на данный момент Антон удерживает восьмую строчку “абсолюта” и все ближе подбирается к подиуму. Пожелаем ему удачи в Казани!

Петр Плотников: “Подготовка к этапу идет полным ходом. Мы тренировались на родной трассе в Санкт-Петербурге, много экспериментировали с настройками автомобиля. Трасса в Казани мне в прошлом году далась просто и стала первой, где мне удалось попасть на подиум. Теперь, в этом году, я очень хочу выиграть.”

Егор Фокин: “В Казани я уже в третий раз. Так уж получилось, что в Нижнем Новгороде последнюю гонку я завершил в самом конце пелотона, со сломанными тягами, зато на Казань ринг я приехал легким. Трасса достаточно быстрая, она как раз подходит легким, поэтому будем всех рвать и наверстывать упущенное.”